TRIBUN-TIMUR.COM - Fakta Menarik Keanu Massaid, Putra Bungsu Adjie Massaid dan Angelina Sondakh yang Tumbuh Remaja

Sosok Keanu Massaid kerap menjadi perhatian publik.



Masa kecilnya yang begitu berat berpisah dengan kedua orang tuanya pun menjadi kisah yang akan selalu dikenangnya.



Untuk diketahui, Keanu Massaid adalah putra Angelina Sondakh dari pernikahannya dengan almarhum Adjie Massaid.



Kini ia bertumbuh dewasa dan baru saja Keanu Massaid mengaku kangen dengan kehadiran orangtuanya.



Berikut ini fakta menarik Keanu Massaid dilansir dari Tribun Style:



1. Masa Kecil yang Pahit



Sejak kecil, Keanu Massaid sudah harus menerima kenyataan pahit terpisah dari ayah dan ibu.



Seperti yang diketahui, Adjie Massaid meninggal dunia pada 5 Februari 2011.



Ketika itu, Keanu masih sangat kecil.



Belum usai duka kehilangan, Keanu kembali harus terpisah dari ibu tercinta.



Angelina Sondakh terjerat kasus korupsi dan divonis bersalah atas kasus suap untuk kepengurusan anggaran di Kementrian Pemuda dan Olahraga serta Kementrian Pendidikan Nasional.



Angelina ditahan KPK di Rumah Tahanan Negara Salemba sejak 27 April 2012 silam.



Ia divonis hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta, subsider 6 bulan kurungan.



Tentu nasib yang menimpa Angie ini berdampak bagi anak semata wayangnya dengan Adjie Massaid, Keanu Massaid.



Keanu yang masih kecil terpaksa harus kehilangan kasih sayang dari sang ibu yang masih di penjara.



2. Tinggal Bersama Kakek Nenek



Selama Angie mendekam di penjara, Keanu diasuh oleh orang tua Angie.



Meski tinggal bersama kakek dan neneknya, sesekali Keanu bertemu dengan kedua kakak tirinya, Zahwa Massaid dan Aaliyah Massaid.



Tak ketinggalan, Keanu selalu mengunggah momen kebersamaan dengan kedua kakak sambungnya di Instagram.



3. Remaja



Beranjak remaja, Keanu terlihat memang sering mengunggah momen-momennya di Instagram pribadinya.



Baru-baru ini, Keanu sukses membuat netizen terharu dengan postingannya.



Ya, pada Sabtu (14/11/2020) ini, Keanu tiba-tiba mengunggah potret orang tuanya yang terpampang di sampul sebuah majalah.



Bocah 11 tahun ini menuliskan caption yang sangat menyentuh.



"Both of you are the best. The best father and the super strong mom #missyou #alfatehah to papa Adjie.



(Kalian berdua adalah yang terbaik. Ayah terbaik dan ibu yang sangat kuat #rindukalian #alfatehah untuk Papa Adjie)" tulis Keanu.



Tentu unggahan Keanu ini langsung banjir komentar dari para netizen.



"Semangat ya nak...semoga jd anak Sholeh dan alfatihah buat papa adjie nya..." komentar @puziezi****



"Al fatihah , Dan Semoga Mom Anggie segera bebas," imbuh @aprielia_sap****



"Papa n mama hebat...orang baik insyaAllah keanu hrs lbh hebat n lbh baik dari pap mam yaa..aamiin," tulis @zelmyllr****



"Keanu anak hebat dan sholeh..semoga selalu dalam lindungan Allah SWT..Alfatihah untuk papa adjie," imbuh @ninda_meil*****



4. Keanu Massaid Beranjak Remaja, Tak Ragu Tanyakan Hal Ini Pada sang Kakak



Aaliyah Massaid dibuat bingung dengan pertanyaan sang adik yang kini mulai tumbuh remaja dan banyak bertanya.



Tak terasa putra mendiang Adjie Massaid dan Angelina Sondakh, Keanu Massaid kini telah beranjak remaja.



Paras Keanu Massaid pun mulai mewarisi ketampan sang ayah, mendiang Adjie Massaid.



Kini beranjak remaja, adik bungsu Aaliyah Massaid mulai pandai bertanya banyak hal kepada sang kakak.



Di luar dugaan, putri kedua Adjie Massaid dan Reza Artamevia ini justru dibuat bingung menjawab pertanyaan sang adik.



Aaliyah Massaid pun terpaksa mengalihkan pembicaraan saat sang adik mempertanyakan sesuatu hal kepadanya.



Meski begitu, Aaliyah mengaku jika sang adik adalah sosok anak yang cerdas.



Tak hanya itu wanita yang sempat dikabarkan dekat dengan Dul Jaelani ini pun menyebut jika sang adik juga mewarisi kebiasaan ayahnya.



Dilansir dari tayangan YouTube KH Infotainment, Selasa (21/4/2020), Aaliyah menceritakan bagaimana perkembangan adik lelakinya ini.



Seperti sang ayah, ternyata Keanu juga sangat gemar bermain sepak bola dan basket.



Alhasil kini Keanu tumbuh tinggi dan berparas tampan mirip mendiang Adjie Massaid.



"Dia tinggi sekali.



Dia hobi main bola, main basket, papaku banget kan suka main bola.



Aku sebagai kakak bangga lah melihat pertumbuhan adik Aku yang aktif," pungkas Aaliyah.



Tak tinggal bersama, Aaliyah nyatanya masih intens berkomunikasi dengan Keanu Massaid.



Melalui video call dan chatting, Aaliyah bercerita Keanu kerap menghubunginya.



Bahkan diakui Aaliyah, Keanu juga sering mengurai kata-kata manis untuk sang kakak.



"Dia enggak gengsi, sebagai cowok dia enggak gengsi, dia suka (bilang) I Miss You Kakak, I Love You Kakak," akui Aaliyah dilansir TribunnewsBogor.com.



Lebih lanjut, Aaliyah pun mengungkap rasa bangganya kepada Keanu Massaid.



Menurut Aaliyah, Keanu Massaid adalah anak yang punya rasa ingin tahu besar.



Bahkan saking pintarnya, Keanu Massaid kerap membuat sang kakak bingung.



"Dia itu kepo.



Segala sesuatu yang kita lakukan itu dipertanyakan sama dia.



Rasa ingin tahunya itu tinggi.



Jadi kita itu kalau sama dia harus jelas. Oh kita ini karena ini, gitu.



Pinter sih tapi kakaknya kadang bingung jawabnya apa," ungkap Aaliyah.



Aaliyah pun mengungkap sebuah cerita yang berkenaan dengan kepintaran sang adik.



Pernah suatu waktu, Keanu Massaid memberikan pertanyaan yang membuat Aaliyah bingung untuk menjawabnya.



"Misal waktu itu, ada orang jatuh dari motor, dia tanya itu kenapa ?, karena ngantuk, kenapa ngantuk, oh dia pulang kerja, emang dia kerja di mana ?. Ya Kakak enggak tahu. Jadi nanyanya banyak," akui Aaliyah.



Namun meski kerap kewalahan, Aaliyah nyatanya tetap berusaha menjawab semua pertanyaan dari sang adik.



"Kadang kalau udah bingung banget, Aku alihkan, karena bingung jawabnya apa.



Tapi sebisa mungkin Aku jawab, atau Aku kasih pengertian besarnya," ujar Aaliyah.



Sebagian artikel ini telah tayang sebelumnya di Grid.ID dengan judul Sang Ibu Masih Meringkuk di Dalam Penjara, Anak Laki-laki Adjie Massaid Tiba-tiba Ungkap Kerinduan Kepada Orang Tuanya, Sukses Bikin Netizen Haru: Kalian yang Terbaik



Dan Tribun Style dengan judul SEJAK Kecil Rasakan Pahitnya Ayah Meninggal dan Ibu Dibui, Keanu Massaid Kini Mengaku Rindu Ortu



https://style.tribunnews.com/ amp/2020/11/16/sejak-kecil- rasakan-pahitnya-ayah- meninggal-dan-ibu-dibui-keanu- massaid-kini-mengaku-rindu- ortu?page=all