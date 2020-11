LINK Live Streaming Belgia vs Inggris, Tonton TV Online UEFA Nations League di Mola TV Tanpa Buffer

Berikut prediksi susunan pemain, head to head dan Live Streaming Belgia vs Inggris di laga UEFA Nations League, Senin (16/11/2020)

Siaran Langsung Timnas Belgia vs Inggris di UEFA Nations League mulai pukul 02.45 WIB.

Prediksi Susunan Pemain kedua tim, Jadon Sancho dan Harry Kane main.

Duel Timnas Belgia vs Inggris di UEFA Nations League

Menghadapi Setan Merah Belgia dalam pekan ke-5 UEFA Nations League, pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate, mengaku bahwa Harry Kane dkk tsudah siap tempur.

The Three Lions bertekad meraih hasil maksimal untuk menggusur posisi The Red Devils di puncak klasemen grup.

Inggris kini masih menduduki urutan ketiga klasemen dengan meraup 7 poin dari dari empat laga atau terpaut 2 angka dari Belgia.

Pada pertemuan pertama bulan lalu, Inggris sukses mengalahkan Belgia 2-1 di Stadion Wembley berkat gol penentu dari Mason Mount.

Namun, bertandang ke markas Belgia, Inggris justru memiliki bekal yang kurang bagus pada laga terakhir mereka di pentas UEFA Nations League.