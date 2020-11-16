Breaking News:

FOTO: Wagub Sulsel Bacakan Jawaban Gubernur

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman membacakan jawaban Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah

zoom-inlihat foto FOTO: Wagub Sulsel Bacakan Jawaban Gubernur
TRIBUN TIMUR/MUH ABDIWAN
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menghadiri  Rapat Paripurna di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (16/11/2020). 

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menghadiri  Rapat Paripurna di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (16/11/2020).

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman membacakan jawaban Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Sulsel. 

Tags
Wagub Sulsel Bacakan Jawaban Gubernur
Wagub Sulsel
Andi Sudirman Sulaiman (ASS)
Baca Juga
Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
Video Pilihan
Pilu, Mahasiswi di Binjai Tewas Dibunuh Mantan Kekasih dan Pacar Barunya, Mayat Dibuang Pakai Bentor
Pilu, Mahasiswi di Binjai Tewas Dibunuh Mantan Kekasih dan Pacar Barunya, Mayat Dibuang Pakai Bentor
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan