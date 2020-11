Deklarasi Dukungan, Sahabat Muda The Doktor Akan All Out Menangkan Theo-Zadrak

Deklarasi Dukungan, Sahabat Muda Theo-Doktor Akan All Out Menangkan Theo-Zadrak

TRIBUNTORAJA.COM,MAKALE--Dukungan terhadap pasangan Theofilus Allorerung-Zadrak Tombeg (Theo-Zadrak) di Pilkada Tana Toraja terus mengalir, Senin (16/11/2020).

Kali ini datang dari puluhan anak muda yang tergabung dalam Sahabat Muda The Doctor.

Sahabat Muda The Doctor menyatakan diri masuk di barisan Theo-Zadrak.

Dukungan disampaikan melalui deklarasi yang digelar di Burake Hills, Makale, Minggu (15/11/2020).

Deklarasi itu dihadiri langsung oleh calon wakil bupati dr Zadrak Tombeg didampingi Ketua Tim Pemenangan, Tato Kamba.

Koordinator Sahabat Muda The Doctor, Wiwin Wijoyo mengungkapkan bahwa dukungan yang diberikan murni merupakan gerakan moral.

Dimana mereka ingin Tana Toraja bisa bangkit dari keterpurukan, yang salah satu penyebabnya devisit keuangan daerah.

Ia juga menjelaskan, dari rekam jejak ketiga paslon, hanya pasangan Theo-Zadrak lah figur yang tepat dan mampu memimpin Tana Toraja.

Apalagi kata Wiwin, Theo-Zadrak benar-benar didasari oleh semangat ketulusan dan karyanya sudah terbukti.

"Theo-Zadrak tulus mengabdi, Tana Toraja butuh pemimpin bukan yang dilayani. Relawan Sahabat Muda The Doctor akan all out memenangkan," tegasnya.