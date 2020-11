TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Digelar Virtual, Pendaftaran Puncak Milad ke-6 HOTS Mulai Dibuka

Puncak Milad ke-6 Komunitas Hafizh On The Street (HOTS), 21 November mendatang akan menghadirkan dua sesi tabligh akbar bersama Ustaz Bobby Herwibowo dan Ustaz Roni Abdul Fattah.

Dengan digelar secara virtual, panitia menargetkan event ini akan diikuti ribuan peserta dari berbagai negara.

"Pendaftaran tabligh akbar telah dibuka sejak 12 November yang lalu, harapannya para member Komunitas HOTS dan masyarakat umum dimanapun berada dapat ikut serta agar semakin banyak yang bisa mengambil manfaat dari puncak acara Milad HOTS ini," terang Nindi Ika Amelia, koordinator Seksi Publikasi dan Dokumentasi Milad ke-6 dan Mukernas II HOTS, Minggu (15/11/2020).

Komunitas HOTS saat ini memiliki 49 ribu member yang tersebar di berbagai negara di lima benua.

Dengan adanya event virtual ini menjadi peluang untuk member yang berada di luar negeri ikut meramaikan.

"Kami akan menyediakan ruang zoom dengan kapasitas 1.000 peserta," ungkapnya. Namun sebagai antisipasi membludaknya peserta, panitia juga akan mempersiapkan live streaming via YouTube Hafizh On The Street Official.

Sekilas mengenai dua pemateri pada tabligh akbar ini yaitu Ustaz Roni Abdul Fattah merupakan Pimpinan Pesantren Tahfizh di Bandung, serta dewan asaatidz Pesantren Daarut Tauhid.

Sedang Ustaz Bobby Herwibowo adalah pendiri Komunitas HOTS, penemu Metode Kauny, serta telah memiliki 34 Ma'had Tahfizul Quran di seluruh Indonesia dan Mesir.

"Dengan adanya Tabligh Akbar dari dua pemateri tersebut diharapkan kita bisa merefleksikan dari sesuai tema Milad tahun ini yaitu Menjadi Komunitas yang Kreatif dan Istiqomah dalam Menebar Manfaat. Bagi Sahabat yang ingin ikut silahkan daftar via google form," paparnya.

Pendaftaran Tabligh Akbar pada puncak acara Milad ke-6 dan Mukernas II bisa melalui link Sesi Ustadz Roni Abdul Fattah (https://bit.ly/Daftar-Motivasi-Quran)//

Dan Sesi Ustadz Bobby Herwibowo (https://bit.ly/Daftar-Tabligh-Akbar).

Pendaftaran akan ditutup H-1 pelaksanaan Milad ke-6 HOTS. Panitia juga menyediakan puluhan hadiah menarik untuk para peserta selama event berlangsung.(*)