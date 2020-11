PT SJAM Resmi Hadirkan Yamaha All New Aerox 155 Connected di Area Sulselbar

PT. Suracojaya Abadimotor (PT. SJAM) sebagai Main Dealer Resmi Yamaha area Sulselbar resmi menghadirkan New Model Yamaha All New Aerox 155 VVA Connected di Area Area Sulawesi Selatan dan Barat, Sabtu (14/11/2020).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Suraco Jaya Abadi Motor (SJAM) sebagai Main Dealer Resmi Yamaha area Sulselbar resmi menghadirkan New Model Yamaha All New Aerox 155 VVA Connected di Area Area Sulawesi Selatan dan Barat, Sabtu (14/11/2020).

Produk terbaru ini diperkenalkan di Kafe Ombak, Jl Ujung Pandang, Makassar secara offline dan online dengan menghadirkan Influencer Kota Makassar.

Diketahui sebelumnya PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) meresmikan motor terbarunya (Yamaha All New Aerox 155) secara online.

Terdapat dua jenis produk yang diperkenalkan yakni All New Aerox Connected dan All New Aerox Connected ABS.

Area Marketing PT YIMM, Yerry Rumengan mengatakan produk Yamaha kali ini menyasar segmen anak muda dengan fitur unggulannya yakni yang connected.

“Banyak keunggulan dari produk baru ini. Salah satunya connected dengan smartphone yang menjadi kebutuhan sekarang. Jika daya handphone habis, bisa isi daya atau ngecas di motor,” katanya.

Saat ini Indent Yamaha All New Aerox yakni 20 unit.

Sedangkan target penjualan hingga akhir November 2020 yakni 100 unit.

“Karena ini kelas premium jadi kita perlahan targetnya. Ke depan kita target penjualan hingga 500 unit perbulan,” ujarnya.

Spesial peluncuran di Area Sulselbar, PT SJAM memberikan promo DP hanya 10%.

Aerox 155 Connected diperkenalkan dengan Harga Rp 27.132.000 dan Aerox 155 Connected ABS Rp 30.870.000 OTR Makassar.(*)