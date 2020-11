Pemenang Lomba Foto Pasar Makassar Diumumkan, Berikut Nama-Namanya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemenang Lomba Foto Pasar Tradisional dengan tema Geliat Pasar Rakyat Ditengah Pandemi Covid-19 yang digelar PD Pasar Makassar telah diumumkan di Pasar Sentral Makassar, Jl. K. H. Ramli No.22, Ende, Kecamatab Wajo, Kota Makassar, Sabtu (14/11/2020).

Dari 31 foto yang dipamerkan, terpilih 3 foto yang jadi pemenang di kategori juara umum, serta beberapa juara dari kategori berbeda.

Kepala Unit 1 Pasar Sentral, Makassar Mal, H. Rizal mengatakan, lomba foto ini bertujuan untuk memulihkan perekonomian di pasar-pasar yang ada di kota Makassar.

"Jadi selama Covid-19 ini, pasar tidak seperti biasanya, jumlah pengunjung berkurang. Sehingga melalui lomba foto ini, kami berharap bisa kembali mengaktifkan perekonomian di pasar seperti sebelumnya," ujarnya.

Sebab menurutnya, lomba foto ini sekaligus bisa menjadi ajang sosialisasi kepada masyarakat.

"Sesuai dengan tema yang kami usung, jadi selain cara pengambilan foto, kami juga menilai pesan yang disampaikan oleh foto tersebut," terangnya.

Ia pun berharap, melalui lomba foto kali ini, bisa memberikan pesan ke masyarakat, bahwa proses transaksi antara pembeli dan pedgaang, sudah menerapkan protokol kesehatan.

"Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir jika ingin berkunjung ke pasar tradisional yang ada di Kota Makassar, karena antara pedagang dan pembeli telah menerapkan protokol Covid-19," tutupnya.

Daftar pemenang Lomba Foto Pasar Tradisional Makassar.

Juara Umum

1. Masyudi Firmansyah

2. Muhammad Abdiawan.

3. Abriawan.

Juara Harapan

1. Andri Saputra

2. Bahauddin.

3. Muhammad Rijal Khiyari.

Juara Best

*Best Activity - Muhammad Idham Ama

*Best Black&White - Ahmad Al Qadri S

*Best Landscape - Andi Muhammad Syafeizal.

*Best Potrait - Thaib Chaidir.

*Best Street - Dwi Julian.

Juara Instagram

*Ardiansyah Bandoe

*Usman

*Ichmunandar

*Thaid Chaidar

*Ananta Dwi Kupa

*Erwin

*Muhammad Adnan Saputra

*Muhammad Syahhid

*Ryandi Sahid

*Ariswin.

Laporan Tribuntimur.com,M Ikhsan