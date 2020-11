FOTO: Launching Offline Produk Yamaha All New Aerox 155

TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA JR Suasana launching offline produk Yamaha All New Aerox 155 VVAA yang berlangsung di Ombak Cafe, Jl Ujung Pandang, Makassar, Sabtu (14/11/2020). Sesuai namanya, Aerox mengalami banyak perubahan, baik desain, fitur hingga mesin. Varian pun kini disederhanakan, jadi hanya ada dua pilihan, yaitu All New Aerox 155 Connected dan All New Aerox 155 Connected ABS. Dalam acara tersebut turut hadir Yamaha Institute Abd Rahman, Area Marketing PT YIMM Yerry Rumengan, Manager Marketing PT SJAM Charles Tandiary, Manager Promosi PT SJAM Erlangga Robby, dan Manager After Sales PT SJAM Ketut Swastika.

