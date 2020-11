PENAMPAKAN Berlian Langka Ungu Merah Muda 'Keajaiban Alam' Ukurannya Segini Tapi Laku Rp 371 Miliar

BERLIAN LANGKA - Inilah berlian langka di dunia, The Spirit of The Rose coba tebak berapa harga berlian merah muda ini

REUTERS VIA DAILY STARS

Update Berita Tribun hari ini - Namanya The Spirit of The Rose, berlian langka di dunia laku terjual harga berlian merah muda ini berapa?

TRIBUN-TIMUR.COM - Kecil tapi berharga! Namanya The Spirit of The Rose, berlian langka warna merah muda disebut keajaiban alam nyata.

Coba tebak berapa harga The Spirit of The Rose?

Berlian langka ini laku terjual.

Harga berlian merah muda ini Rp 371 miliar (20 juta Poundsterling)

Rumah Mewah Muzdalifah Rp 32 M Tak Laku-laku, Kini jadi Warung Makan: Lihat Harga di Daftar Menu

Sah Suami Istri, Netizen Salfok Harga Berlian 9 Karat Mas Kawin Nikita Willy dari Indra Priawan

Pembelinya meminta namanya tetap dirahasiakan.

Namanya The Spirit of The Rose, berlian langka di dunia warna ungu merah muda disebut keajaiban alam nyata. Laku terjual harga berlian merah muda ini Rp 371 miliar (REUTERS VIA DAILY STARS)

Awalnya, harga berlian merah muda diprediksi laku 27 juta Poundsterling.

Berlian ungu-merah muda yang sangat langka ini ditambang di Rusia.

Sotheby rumah lelang yang terkenal itu menggambarkannya sebagai "keajaiban alam sejati".

Awalnya dijual seharga $ 26,6 juta (£ 20,3 juta) pada hari Rabu tengah pekan ini.