Pengangkutan sampah Clean Up Indonesia di Royal Spring

Clean Up Indonesia

MAKASSAR - Clean Up Indonesia Kini Telah Hadir di Royal Spring.

Clean Up Indonesia sebagai perusahaan Public Waste Collectors telah melakukan MoU dengan salah satu perumahan prestisius di Makassar yang menyatukan antara konsep lingkungan hijau dikombinasi dengan modernitas kota besar, Royal Spring.

"Jadi Clean Up Indonesia baru saja melakukan MoU kerja sama dengan Royal Spring. Sesuai visi dan misi kami di Clean Up Indonesia, kami akan bekerja secara profesional, tepat waktu dan bertanggung jawab terhadap pengangkutan dan pengelolaan sampah di Royal Spring," ujar General Manajer Clean Up Indonesia, Iqra Putra Sanur.

Royal Spring sendiri dibangun di atas lahan seluas 40 hektar dan telah memiliki lebih dari 800-an unit rumah.

Di area yang luas dan strategis ini, BSA LAND sebagai pengembang property Royal Spring tidak hanya menawarkan fasilitas hunian ekslusif seperti Club House (Savanna Sports & Family Club), Community Center (The Promenade Community Center), dan Town Center (Four Season Town Center).

Akan tetapi juga telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum seperti salon, area bermain anak, mini market, kafe, serta pusat fashion yang terintegrasi penuh.

Dalam MoU ini, Clean Up Indonesia dipercaya oleh Royal Spring untuk melakukan pengangkutan sampah rumah tangga di dalam kompleks perumahan sebanyak 4 kali sepekan.

Tentu hal ini dilakukan agar semua user bisa merasa nyaman untuk tingal dan beraktivitas di Royal Spring.

“Di dalam MoU ini, Clean Up Indonesia akan melayani pengangkutan sampah rumah tangga sebanyak 4 kali dalam sepekan. kami berkomitmen akan selalu memberikan excellent service kepada Royal Spring agar visi mereka untuk menjadi perumahan yang memiliki lingkungan yang hijau, bersih, dan nyaman bisa terwujud,” tambah Iqra Putra Sanur .

Dengan semua pengalaman serta sistem kerja yang efektif dan efisien, Clean Up Indonesia sendiri bertekad untuk menjadi pionir dalam pengeloalaan sampah yang edukatif, tepat guna, dan terbesar di tahun 2022.

"Dengan semua pengalaman yang kami punya, Clean Up Indonesia bertekad untuk menjadi perusahaan pengelolaan sampah terbesar tahun 2022. Dan untuk kesana, kami harus tetap belajar, jalin kerjasama dengan berbagai pihak dan tentu harus menjaga sikap profesional dalam menjalankan tugas," tutup Iqra Putra Sanur. (*)