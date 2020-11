TRIBUNTIMURWIKI.COM - Ungkapan Sayang untuk Ayah di Hari Ayah Nasional Berbahasa Inggris.

Bagaimana cara mengungkapkan rasa sayangmu untuk Ayah?



Apakah dengan sebuah hadiah barang?



Namun, kebanyakan orang juga memberikan sebuah ucapan yang menyentuh hati.



Pada 12 November 2020 ini sepertinya menjadi momen yang tepat untuk mengungkapkan rasa sayang kepada Ayah.



Pasalnya pada hari ini merupakan perayaan Hari Ayah Nasional.



Bahkan, dari pantauan Tribun Timur sudah banyak akun-akun facebook yang memberikan ucapan kepada Ayah mereka masing-masing.



Ada yang bahkan mengunggah foto sang Ayah.



Dilansir dari Tribunnews.com, Hari ayah menjadi waktu yang sangat tepat untuk mengungkapkan rasa terimakasih kepada ayah tercinta.



Ayah merupakan figur yang paling berpengaruh dalam hidup anak-anaknya, karena ayah biasanya menjadi seorang panutan di keluarga.



Selain itu ayah juga menjadi sosok yang memiliki tanggung jawab besar.



Maka untuk mengapresiasi kegigihan seorang ayah, ada baiknya kita merayakan hari ayah nasional dengan memberikan ucapan atau kata-kata istimewa untuk dipersembahkan pada ayah.



Berikut dilansir dari Tribunnews yang merangkum 20 ucapan dalam bahasa Inggris beserta artinya yang cocok untuk kita ungkapkan kepada ayah kita, ataupun untuk dibagikan ke sosial media, dikutip dari lovepopcards.com dan idea s.hallmark.com:



1. Dad. You have given me the best things in life, Your time, your care, and your love. I am truly grateful to have you in my life. Happy Father's Day!



"Ayah, Ayah telah memberiku hal-hal terbaik dalam hidup, Waktu Ayah, perawatan Ayah, dan cinta Ayah. Aku benar-benar bersyukur memiliki Ayah sepertimu dalam hidupku. Selamat Hari Ayah!"



2. Thanks for acting like a kid when I was a kid, acting like a friend when I needed a friend, and acting like a parent when I needed one. You are the best man I know. Happy Father's Day



"Terima kasih telah mendidikku ketika aku masih kecil, bertingkah seperti sahabat ketika aku membutuhkan sahabat, dan bertindak seperti orang tua ketika aku membutuhkanmu. Ayah adalah pria terbaik yang aku tahu. Selamat Hari Ayah"



3. Dad. Although time and distance may separate us, your guidance, advice, and love has stuck with me through it all. I would not be who I am today without you. Enjoy your special day.



"Ayah. Meskipun waktu dan jarak dapat memisahkan kita, bimbingan, nasihat, dan cinta Ayah tetap melekat pada ku melalui semuanya. Aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang tanpamu. Selamat merayakan hari kebesaran Ayah."



4. The older I get the more I realize how important it is to have a dad like you. You have provided stability in my life and the love and acceptance I needed. Happy Father's Day!



"Semakin dewasa aku semakin aku menyadari betapa pentingnya memiliki orangtua seperti Ayah. Ayah telah memberikan pendidikan dalam hidupku dan cinta serta menerima semua kekuranganku. Selamat Hari Ayah!"



5. Happy Father's Day to my hero and role model. Thank you for everything you have done for our family. We love you with all our hearts.



"Selamat Hari Ayah untuk pahlawan dan panutan ku. Terima kasih atas semua yang telah Ayah lakukan untuk keluarga kami. Kami mencintaimu dengan sepenuh hati."



6. Happy Father’s Day to the man who taught me how to step and throw, how to field a grounder, how to follow through and pretty much every other important thing I know about baseball and living!”



"Selamat Hari Ayah untuk orang yang mengajariku cara melangkah dan menapaki, serta mengajarkanku, cara melanjutkan hidup, hampir setiap hal penting lainnya ku ketahui darimu!".



7. Happy Father’s Day to the man who put the fear into all my homecoming and prom dates…and who still treats me like a princess!



"Selamat Hari Ayah untuk orang yang selalu mengkhawatirkan aku ketika aku pergi, walaupun begitu kau masih saja memperlakukanku seperti putri!"



8. You taught me so many of the important things I know—including a few choice words for certain situations.



"Kamu mengajari ku begitu banyak hal penting yang aku tahu termasuk beberapa keputusan dan pilihan untuk situasi tertentu."



