STIE YPUP Gelar Pemeriksaan Barang Bantuan Hibah

Citizen Reporter, Abdul Sumarlin SE MM

MAKASSAR - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (YPUP) selenggarakan acara pemeriksaan barang bantuan hibah Program Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta (PP-PTS) Kemendikbud tahun 2020 di ruangan laboratorium Komputer YPUP, Rabu (11/11/2020).

Acara ini dihadiri Wakil Ketua STIE YPUP Bidang Kemahasiswaan Doktor Ibrahim H Ahmad MSi AK CA, Bidang Keuangan Helmy Syamsuri SE MSi, Kepala Pusdatin YPUP Syarief Dienan Yahya SE MM, dan Ketua LPPM STIE YPUP Dyan Fauziah Suryadi SE MM.

Barang bantuan hibah PPTS ini kata Syarief Dienan Yahya, akan dilakukan pemeriksaan setiap unitnya dengan mencocokkan kesesuaian dengan surat keterangan tanda terima barang dari ekspedisi dengan kuantitas, spesifikasi merk, dan kondisi setiap unitnya.

Adapun barang bantuan hibah PPPTS yang telah dilakukan pemeriksaan di kampus STIE YPUP Makassar dengan kondisi baik dan sesuai spesifikasi seperti komputer merek HP tipe All in one PC Tipe 1 sebanyak 40 (empat puluh) unit, Projektor merek NEC Tipe 1 sebanyak 10 (sepuluh) unit, Dekstop PC merek HP tipe 1 sebanyak 2 (dua) unit, kamera digital merek Canon sebanyak 1 (satu) unit, dan printer merek HP inkjet tipe 2 sebanyak 1 (satu) unit.

Syarief Dienan menambahkan, bantuan hibah Program Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta (PP-PTS) Kemendikbud tahun 2020 guna meningkatkan kualitas lulusan Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia, jelasnya.