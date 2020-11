Hadirkan Paket Deal Cermat, Kalla Toyota Beri Solusi Cerdas dan Hemat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Toyota senantiasa hadir memberikan keuntungan lebih bagi pelanggan yang ingin membeli unit Toyota terbaik.

Di awal November ini, Kalla Toyota kembali menghadirkan program terbaik memiliki unit Toyota melalui paket Deal Cermat.

Melalui paket ini, pelanggan dapat memiliki unit Toyota impian dengan berbagai keuntungan dan kemudahan.

Paket Deal Cermat merupakan paket penjualan special dari TAF dan ACC dan berlaku untuk seluruh pelanggan setia Kalla Toyota yang tersebar di wilayah Sulsel, Sulbar, Sulteng, dan Sultra.

Paket Deal Cermat memberikan beberapa keuntungan diantaranya angsuran lebih ringan 30% dibanding paket kredit reguler, jaminan proteksi menyeluruh dengan paket servis & asuransi comprehensive, jaminan harga jual kembali, dan jaminan kemudahan mengganti unit kendaraan lama pelanggan dengan unit Toyota terbaru.

"Kalla Toyota memberikan kemudahan bagi pelanggan melalui program menarik. Paket Deal Cermat ini hadir menjadi solusi cerdas bagi pelanggan dalam memiliki unit Toyota impian. Pelanggan tidak perlu repot memikirkan biaya lain-lain karena semua sudah terangkum dalam paket Deal Cermat ini," ungkap Aswan Amiruddin, Marketing Manager Kalla Toyota via rilis, Kamis (12/11/2020).

Simulasi pembelian Toyota Calya misalnya, di paket reguler, pelanggan dapat memiliki Toyota New Calya dengan cicilan 3,1 jutaan rupiah perbulan. Namun jika menggunakan paket Deal Cermat, pelanggan dapat memiliki unit Toyota New Calya hanya dengan cicilan 1,9 jutaan rupiah.

Untuk Toyota New Avanza jika paket regular cicilannya 4,2 jutaan rupiah perbulan. Di paket Deal Cermat, cicilannya hanya 2,4 jutaan rupiah. Untuk Toyota All New Rush jika paket regular cicilannya 5,3 jutaan rupiah perbulan.

Di paket Deal Cermat, cicilannya hanya 3,1 jutaan rupiah. Sedangkan untuk Toyota All New Kijang Innova jika paket regular cicilannya 6,8 jutaan rupiah perbulan. Di paket Deal Cermat, cicilannya hanya 4 jutaan rupiah.

Tak hanya itu, Kalla Toyota juga memberikan keuntungan lebih bagi pelanggan yang menggunakan paket Deal Cermat ini berupa saldo e-money hingga jutaan rupiah.

Bagi pelanggan yang akan melakukan trade in, Kalla Toyota juga akan memberikan tambahan subsidi hingga lima juta rupiah.

Dengan spirit Semua Lebih Mudah, Kalla Toyota juga hadir memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam memiliki unit Toyota impiannya.

Selain berkunjung ke dealer resmi, Kalla Toyota kini hadir dengan gebrakan baru, yakni kemudahan pelanggan dalam membeli Toyota dengan sistem digital melalui website kallatoyota.co.id.

Dengan sistem online, pelanggan akan memperoleh informasi mengenai harga berbagai unit Toyota unggulan. Selain itu, pelanggan juga akan mendapatkan informasi mengenai promo apa saja yang diberikan oleh wiraniaga resmi Kalla Toyota.