VIDEO: Ini Jawaban Kompak Keluarga Gading Marten Tentang Video Syur Mirip Gisel

Pemberitaan terkait Gisella Anastasia kini telah sampai ke telinga keluarga Gading Marten.



Ayah Gading Marten, Roy Marten pun memberikan tanggapan terkait video asusila mirip Gisel.



Hal itu terlihat di tayangan Status Selebriti yang diunggah di kanal YouTube SCTV, Senin (9/11/2020).



Roy Marten mengungkapkan dirinya tak berhak untuk memberi tanggapan terkait pemberitaan tersebut.



"Saya nggak punya hak untuk memberi tanggapan," ujar Roy Marten.



"No comment," imbuhnya.



Selain Roy Marten, adik Gading yakni Gibran juga turut memberi tanggapan.



Sama seperti sang ayah, Gibran memilih untuk tak berkomentar banyak mengenai kasus video tersebut.



"Saya nggak punya kapasitas untuk jawab sih, ya itu sih, no comment saya," tutur Gibran.



Gibran pun menyarankan awak media untuk bertanya langsung kepada mantan suami Gisel, Gading.



"Boleh tanya langsung Gading aja," kata Gibran.



