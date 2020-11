Sosok Danu Sofwan, Pengusaha Hingga Fotonya Pernah Disimpan Mantan Istri Robby Geisha

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Sosok Danu Sofwan kini tengah menjadi perbincangan.



Karena ialah yang mempersunting penyanyi dangdut ternama, Jenita Janet.



Dilansir dari Tribunnews.com, Jenita Janet dan Danu Sofwan dikabarkan akan menikah hari ini.



Alief Hedy Nurmaulid beri tanggapan.



Pedangdut Jenita Janet disebut-sebut segera melepas status jandanya.



Setelah bercerai dari Alief Hedy Nurmaulid, Jenita Janet dikabarkan akan menikah dengan pengusaha Danu Sofwan.



Pelantun lagu Direject tersebut diisukan akan dinikahi Danu Sofwan pada hari ini, 11 November 2020.



Profil



Danu Sofwan bukanlah sosok sembarangan.



Ia merupakan pengusaha ternama yang merintis dari bawah hingga akhirnya sukses.



Kala itu, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menggelar temu bisnis di Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (29/06/2019).



Pertemuan ini menghadirkan para pelaku usaha kreatif yang sukses berbisnis di kancah nasional.



Satu di antara yang hadir Pemilik Waralaba Radja Cendol, Danu Sofwan.



Danu berbagi kiat sukses menjalankan usaha kreatif.



Berjualan cendol, Danu bisa meraup untung Rp 50 juta per hari.



Siapa sangka? Modal awal bisnisnya itu hanya Rp 5 juta.



"Itu pun nyicil, dapat duit kumpulin buat modal.



"Dapat Rp 1 juta bikin gerobak," kata pemuda yang tak lulus kuliah ini



Danu berkisah awalnya kuliah, belum sempat lulus harus berhenti.



'"Kami bangkrut, ayah meninggal, " ungkap dia.



Danu pun harus menghidupi diri sekaligus jadi tulang punggung keluarga.



Pekerjaan apapun dilakoni bahkan sempat ngamen.



Dari kerja itu, modal ia kumpulkan.



"Nggak ada yang kasih pinjam modal, jadi kumpulin sendiri, " ujarnya.



Ia punya ide bisnis dengan mengangkat kearifan lokal di dunia kuliner Indonesia.



Negara lain punya minuman thai tea, ada juga bubble tea, Indonesia punya cendol.



"Saya melihat peluang," kata dia.



Ia mengembangkan bisnis dengan dana minim, tapi modal bukan cuma uang saja, tapi ketemu banyak orang, bergaul dan, sosialisasi



"Modal itu kapasitas dalam diri, kapasitas itu sumber daya ekonomi kreatif, " kata dia



Saat ini, Radja Cendol telah memiliki 800 gerai di Indonesia.



Tiap hari bisa menjual minim 10.000 cup cendol.



Per hari, Danu mengatakan, omsetnya mencapai Rp 50 juta.



"Pelaku usaha di Manado bisa juga," ungkap dia.



Fotonya Disimpan Mantan Istri Robby Geisha



Kasus perceraian artis Roby Geisha dengan istrinya, Cinta Ratu Nansya, nampaknya berbuntut panjang.



Sebelumnya Roby sampai membeberkan sejumlah aib Cinta.



Yakni dengan menuding istrinya itu menyimpan foto lelaki lain hingga telah musyrik.



Melalui Insta Story miliknya, Roby justru membeberkan sejumlah aib Cinta.



Menurut Roby, ia merasa kecewa dengan istrinya itu karena telah melecehkan Tuhan yang ia bela.



Ia juga menyebut jika Cinta mendapatkan hati Roby dengan cara musyrik.



Berikut pengakuan yang ditulis Roby:



"Bayak orang yg jd peramal atas musibah perceraian yg saya alami.



Seandainya mereka tau mengapa saya harus sampai menyerah pd pernikahan ini mgkin mereka aja sangat kecewa dengan perlakuan wanita ini ke saya..



Selamat menebaknebak urusan saya.. saya tdk butuh dukungan siapapun.



Saya ingin membela Tuhan saya yg telah dia lecehkannya.



Jgn menutup aibmu dengan pergi umroh.



Tuhan tidak tidur.. Anda boleh kecewakan saya TP JANGAN DUAKAN TUHAN SAYA. CAMKAN ITU!!!"



"Jika cara anda mendapatkan saya dengan cara yg musyrik, lalu menyimpan foto lelaki lain di rumah saya dengan tulisan penuh musyrik pula, lalu menipu saya dengan mengatakan anda tidak pernah punya momongan sebelumnya..



justru saya yang menyiapkan makanan anda setiap pagi, anda kira saya babu anda?



Anda cukup diam!!!



Semua bukti itu nyata..terserah anda ingin sibuk dengan pencitraan nama baik anda di dunia.



Tapi Tuhan apa yang anda lakukan..



ANDA MENDUAKAN TUHAN SAYA DAN MENIPU SAYA..."



"Dan mungkin sudah saatnya juga anda sadar diri bahwa andapun bermasalah dengan adiksi..



Persetan dengan pencitraan anda yang penuh drama," tulis Roby.



Kali ini giliran Danu Sofwan, pria yang ada di foto bersama Cinta Ratu yang buka suara.



Ia mengaku kalau foto itu adalah foto lamanya dengan Cinta Ratu.



Lucunya, netizen malah gagal fokus dengan sosok Danu.



Netizen menilai pantas saja ia dipelet oleh Cinta, sebab sosok Danu terlihat sangat tampan dan menggoda.



