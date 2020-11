Novotel Makassar Grand Shayla Tawarkan Kuliner Tradisional Autentik

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lebih dari 35 restoran di hotel yang berpartisipasi di seluruh Indonesia yang mewah hingga ekonomi, Accor mengundang setelah sekian lama berada di rumah.

Accor akan memberikan penawaran pengalaman bersantap yang luar biasa "No More Missed Celebrations" atau "Perayaan Yang Tak Lagi Terlewatkan".

Nikmati hidangan segar yang disiapkan oleh tim kuliner hotel dengan layanan sesuai selera serta keramahan yang hangat.

Baik itu untuk waktu bersama keluarga saat Sunday brunch, atau makan malam mewah dengan cahaya lilin, dari ulang tahun hingga hari jadi, wisuda atau perayaan perjalanan hidup, bersantap dengan tenang dan nikmati voucher hotel cashback hingga 50%.

Voucher cashback berlaku selama 6 bulan setelah tanggal penerbitan dan dapat ditukar di hotel yang menerbitkan.

Chief Executive Officer, Accor Southeast Asia, Japan, South Korea, Garth Simmons menyampaikan bahwa pihaknya menyediakan hidangan internasional yang luar biasa.

"Hotel-hotel kami menyediakan tempat bersantap sempurna untuk merayakan acara-acara spesial yang mungkin Anda lewatkan karena waktu dan situasi yang menantang ini serta adanya adaptasi kebiasaan baru. Apa pun acaranya, kami melakukan yang terbaik untuk memprioritaskan keselamatan, keamanan, dan kesehatan tamu hotel dan anggota tim kami," jelasnya via rilis.

Menyambut tamu kembali untuk bersantap, berbisnis dan berlibur, Accor menyediakan lingkungan yang aman dan higienis berkat ALLSAFE, label kebersihan dan keamanan global Accor yang dikembangkan bersama dengan Bureau Veritas.

ALLSAFE adalah program komprehensif protokol kebersihan yang ditingkatkan dan standar keamanan, didukung oleh kepatuhan terhadap hukum dan peraturan setempat, menjadikannya salah satu standar keamanan paling ketat di dunia perhotelan.

Anggota ALL - Accor Live Limitless juga mendapatkan poin di restoran dan bar yang berpartisipasi dalam ALL Dining Offer. Untuk menjadi anggota ALL gratis dan mudah dengan mengunjungi www.all.accor.com.

Selain itu, pemegang kartu CIMB Niaga Platinum ALL - Accor Live Limitless akan mendapatkan diskon tambahan 10% untuk bersantap, sementara pemegang kartu CIMB Niaga World ALL - Accor Live Limitless akan mendapatkan diskon hingga 50%.

Penawaran yang berlangsung mulai hari ini hingga 18 Desember 2020 ini juga mendukung kampanye nasional dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yakni #DiIndonesiaAja, dengan menerapkan protokol Kebersihan, Kesehatan, Keamanan dan Kelestarian Lingkungan (CHSE) dalam adaptasi kebiasaan baru.

Sebagai salah satu hotel berbintang 4 milik Accor Group Novotel Makassar Grand shayla siap memanjakan lidah anda dengan berbagai jenis kuliner tradisional autentik dan Internasional serta rasakan pelayanan keramahan yang hangat, sehingga akan menjadi pengalaman bersantap yang luar biasa tak terlupakan.

The Square Restaurant Novotel Makassar menawarkan promo CashBack Voucher 50% dengan minimal pembelian Rp300.000 (sebelum tax & service) dan setelahnya berlaku pembelian kelipatan Rp100.000, yang bisa anda tukarkan untuk pengalaman seru seperti menginap dan bersantap di Novotel Makassar Grand Shayla.

Untuk informasi lanjut silakan kunjungi all.accor.com/indonesia-dining.