Kenapa Acara ILC TV One Tadi Malam batal Tayang? Tema / Judul Acara Dipandu Karni Ilyas Juga Tak Ada

TRIBUN-TIMUR.COM - Kenapa acara ILC TV One tadi malam batal tayang? Tema dan judul acara dipandu Karni Ilyas juga tak ada.

Sang host, Karni Ilyas tidak memberikan alasan melalui Twitter maupun Instagram.

Entah ada apa lagi?

Acara Indonesia Lawyers Club atau ILC TV One mendadak batal tayang pada Selasa, 10 November 2020.

Akun Twitter milik Karni Ilyas sang host pun jadi sorotan.

Program ILC TV One yang biasanya tayang setiap Selasa malam kembali ditiadakan.

Pengumuman terkait ILC batal tayang ini tersiar di media sosial Twitter dan Instagram.

"Dear Pencinta ILC: Dengan berat hati, kami umumkan, bahwa rencana diskusi ILC, Selasa malam ini, kami tiadakan. Untuk itu kami mohon maaf kepada semua pemirsa setia ILC tvOne," demikian kicauan di akun Twitter Karni Ilyas yang me-retweet akun @ILCtv1, Selasa, 10 November 2020 malam.

Sontak saja, pengumuman ILC batal tayang ini menjadi sorotan netizen.