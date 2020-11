TRIBUNTIMURWIKI.COM - Inilah Fakta Hadirnya Peringatan Hari Jomblo Sedunia.

Dalam satu tahun, sebuah peringatan dikhususkan untuk status.



Status kesendirian sepertinya bukan menjadi sebuah petaka dalam momen tersebut.



Bagaimana tidak, dalam sejarah dunia ini tanggal 11 November dinobatkan sebagai perayaan Single Day.



Lalu bagaimana asal perayaan hari ini?



Dilansir dari Tribunnews.com, Single Day atau Hari Jomblo Sedunia awalnya berasal dari China.



Single Day seakan menjadi antitesis dari Hari Valentine.



Bila ditelusuri muasalnya, momen Singles Day berasal dari respons orang-orang lajang di negeri China.



Tidak pasti siapa yang sebetulnya pertama kali memulai perayaan ini.



Tapi saduran dari The Telegraph menceritakan bahwasanya para mahasiswa jomblo di Unversitas Nanjing-lah yang memulai perayaan “Singles Day" dalam lingkup kampus pada tanggal 11 November ketika era 90-an.



Masing-masing angka 1 dari tanggal itu menjadi representasi ideal sebuah status lajang.



Alih-alih merayakan kesendirian dengan bermuram durja, para mahasiswa ini mengapresiasi diri sendiri lewat bermacam hal yang menyenangkan hati.



Mulai dari makan enak sampai kenyang, karaokean, hingga belanja berbagai barang yang sebenarnya telah lama ingin dimiliki.



Intinya, mereka ingin ada hari yang nyata untuk berpuas diri tak sekadar sibuk belajar dan bergumul dengan buku-buku tebal sains.



Awal mula Singles Day dan promo 11.11 ini masih biasa-biasa saja sampai kurun tahun 2000-an awal.



Levelnya masih berbatas pada tradisi perayaan kejombloan di China. Namun gegap gempitanya menanjak drastis setelah Alibaba menciptakan parade belanja online penuh diskon selama hari Singles Day pada tanggal 11 November 2009.



Tebaran potongan harga khusus hari itu mampu menggoda mata dan memunculkan hasrat yang kemudian bermuara ke dompet para konsumen di China.



The Telegraph mengutip ada perputaran uang 50 juta yuan (atau setara Rp 10 miliar saat ini) ketika Alibaba menggelar ajang belanja Single Day pada tahun 2009.



Kesuksesan Alibaba melakukan make-over dalam momen Singles Day kemudian menghadirkan ketertarikan dari para pelaku e-commerce lain untuk berpartisipasi.



“Ada gula, ada semut,” begitulah kira-kira cerminan keberhasilan momen belanja online 11 November ini.



Besarnya antusiasme konsumen membuat perayaan Singles Day tidak lagi sekadar diperuntukkan pada mereka yang melajang.



Di tahun-tahun berikutnya, siapapun dapat merasakan indahnya perayaan tersebut, terlebih orang-orang yang gemar belanja karena melimpahnya suguhan diskon dari berbagai toko jualan daring.



Baca juga: Si Babang Tamvan Andika Mahesa Mengaku Jomblo, Cari Pasangan Bukan Lagi Prioritasnya



Rapor cemerlang Singles Day Meriahnya Singles Day di ranah e-commerce China tidak sekadar karena “eksploitasi” status lajang para konsumennya.



Iya, perayaan ini merupakan sebuah kesempatan emas untuk memuaskan diri sendiri.



Tapi pihak Alibaba meninjau, bersinarnya momen Singles Day justru lebih dipengaruhi oleh strategisnya tanggal 11 November itu sendiri.



Tanggal ini diapit oleh periode dua agenda penting di China, yakni Hari Nasional (setara Hari Kemerdekaan) pada awal Oktober dan tahun baru pada bulan Januari.



Pada momen-momen ini, para konsumen diyakini telah siap sedia membelanjakan uang mereka untuk segala macam kebutuhan.



Kegiatan belanja online ketika Singles Day ibarat candu yang menahun.



Rekam jejak perputaran uangnya menanjak konsisten dari tahun ke tahun.



Perayaan tahun 2012, contohnya, sejumlah media internasional memberitakan ada sekitar 3 miliar dollar Amerika Serikat dalam neraca penjualan Alibaba.



Tahun 2013, e-commerce pimpinan Jack Ma itu berhasil meraup 5,7 miliar dollar AS selama 24 jam Singles Day.



Dikutip dari BBC, raupan angka tersebut jauh lebih tinggi daripada yang bisa dihasilkan dari transaksi jual beli saat periode Thanksgiving ataupun Black Friday di Negeri Paman Sam.



Peningkatan juga tak terbantahkan pada tahun 2014 ketika catatan penjualan mereka berhasil mencapai angka 9,3 miliar dollar AS.



Ibarat bunga-bunga yang terus bermekaran di musim semi, perayaan 11 November tahun 2015 ditandai dengan dua aspek yang lagi-lagi positif.



1. Pertama, pada aspek perdagangan yang mampu menembus angka 14,3 miliar dollar AS.



2. Kedua, pada pergeseran kebiasaan konsumen yang saat itu mayoritas bertransaksi dari platform mobile ketimbang layar desktop.



Fenomena ini menandai bahwa lebih banyak orang yang melek mobile shopping ketika berbelanja produk di e-commerce.



Sedangkan tahun 2016 lalu, pencapaian Alibaba pada perayaan tersebut meroket hingga 20 miliar dollar AS.



Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sejarah dan Perkembangan "Singles Day", dari China ke Indonesia"



dan Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sejarah Single Day atau Hari Jomblo yang Diperingati 11 November, Berawal dari Mahasiswa di China, https://www.tribunnews.com/ nasional/2020/11/11/sejarah- single-day-atau-hari-jomblo- yang-diperingati-11-november- berawal-dari-mahasiswa-di- china?page=all.