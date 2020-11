TRIBUNTIMURWIKI.COM - GOT7 bakal comeback, ini judul album barunya.

Kabar gembira untuk para penggemar boy Group asal Korea Selatan GOT7.



Setelah lama menanti, GOT7 dipastikan bakal comeback bulan November ini.



Kira-kira suguhan karya seperti apa ya yang akan diberikan GOT7?



Penasaran?

Dikutip dari Hellokpop melalui Kompas.com, Selasa (10/11/2020), melalui jejaring sosial SNS resmi mereka, GOT7 mengunggah poster berisi informasi perihal comeback album bertajuk Breath of Love: Last Piece.Dalam poster tersebut tertulis bahwa single pertama dari album tersebut yang berjudul “Breath” bakal dirilis pada 23 November 2020, pukul 18.00 KST.Sementara, album Breath of Love: Last Piece bakal dirilis pada 30 November 2020, pukul 18.00 KST.Sayangnya, belum ada informasi lebih lanjut perihal album teranyar dari boy group asuhan JYP Entertainment ini.Namun, ini bakal menjadi comeback GOT7 setelah merilis album DYE tujuh bulan lalu.Album DYE sendiri meraih sejumlah prestasi dengan menduduki posisi atas tangga lagu di negara sendiri dan secara global.Tak hanya album DYE yang sukses, single andalan dari album tersebut berhasil masuk tangga lagu Billboard.“Not By The Moon” berhasil menduduki posisi ke-5 tangga lagu Billboard World Digital.Sementara video musik “Not By The Moon” sudah disaksikan 62 juta kali di YouTube sampai tanggal 10 November 2020.Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bersiap, GOT7 Comeback dengan Album Baru November Ini", Klik untuk baca:Penulis : Novianti SetuningsihEditor : Novianti SetuningsihDownload aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:Android:iOS: