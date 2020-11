FOTO: FH Unhas Gelar Konferensi Internasional

TRIBUN TIMUR/MUH ABDIWAN

Universitas Hasanuddin melalui Fakultas Hukum (FH) menyelenggarakan konferensi internasional bertajuk "The 2nd International Conference on Trade, Business, Human Rights and Globalization" di Baruga Baharuddin Lopa, FH Unhas. Acara ini terhubung secara virtual melalui aplikasi zoom meeting, Rabu (11/11).