TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - FH Unhas Gelar Konferensi Internasional Bahas Upaya Hukum Permasalahan Covid-19

Fakultas Hukum (FH) Universitas Hasanuddin menyelenggarakan konferensi internasional bertajuk "The 2nd International Conference on Trade, Business, Human Rights and Globalization".

Konferensi ini mengusung tema "Legal Problems in Covid-19 Outbreaks and its Solution", berlangsung secara luring terbatas, di Baruga Baharuddin Lopa, FH Unhas, Rabu (11/11/2020).

Hadir sebagai keynote speaker D. Iur Damos Dumoll Agusman (Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia).

Pembicara lain yakni Prof Hanim Kamaruddin (Universiti Kebangsaan Malaysia), Prof Topo Santoso (Universitas Indonesia), Prof Dr Eddy QS Hiariej (Universitas Gadjah Mada).

Imelda Deinla (Australian National University), Prof Dr Surya Deva (City University of Hongkong), Dr Khanyisela Maya (UIster University), dan Prof Dr Juajir Sumardi (Universitas Hasanuddin).

Mengawali kegiatan, Dr Winner Sitorus menjelaskan perkembangan konseptual dan kontekstual perdagangan, bisnis, hak asasi manusia maupun globalisasi. mengalami perubahan signifikan akibat pandemi Covid-19.

Hal ini juga berpengaruh pada masalah hukum.

"Kami telah menyeleksi 100 paper yang akan dipresentasikan selama konferensi. Paper-paper ini akan dipublikasikan pada jurnal atau prosiding terindeks Scopus. Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan pimpinan universitas dan fakultas terhadap kegiatan ini," jelas Winner.

Rektor Unhas, Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu mengapresiasi konferensi yang spesifik mengangkat topik terkait Covid-19, yang memang sedang menjadi pusat perhatian.