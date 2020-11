TRIBUNTIMURWIKI.COM - Fakta Hingga Lirik Lagu Orange dari Treasure, Tempati Trending Youtube

Lagu Orange dari TREASURE menuai kesuksesan.



Sebelumnya, TREASURE juga merilis lagu terbarunya berjudul MMM.



Kini comeback di bulan November 2020 ini, TREASURE memberikan suguhan menarik bagi penggemarnya.



Diketahui lagu Orange ini merupakan single album ketiga.



Dilansir dari Kompas.com, lagu Orange dari TREASURE berhasil memuncaki sejumlah tangga lagu iTunes sejumlah negara lewat lagu “Mmm”.



Bertajuk THE FIRST STEP: CHAPTER THREE, single album ketiga TREASURE berisi dua lagu, “Mmm” dan “ Orange”.



Menariknya, tak hanya video klip “Mmm” yang berhasil trending di YouTube beberapa negara, “Orange” juga sukses menarik perhatian penikmat musik di beberapa negara.



Dalam sesi wawancara saat perilisan single album ketiga, 6 November 2020, terungkap bahwa lagu “Orange” dibuat oleh salah satu member TREASURE, yakni Hamada Asahi.



Menurut Asahi, lagu "Orange" dibuatnya awal tahun 2020 di asrama TREASURE.



Kemudian, ia dibantu member lainnya, Watanabe Haruto, dalam penggarapan bagian rap dan liriknya. “Saya memberikan beatnya dahulu dan Haruto mendengarkannya.



Haruto kemudian membuat rapnya dan merekamnya,” kata Asahi dikutip dari Allkpop, 6 November 2020.



Namun, belum lama ini, Asahi membeberkan fakta baru berkait lagu “Orange” yang ternyata musiknya sudah digarapnya dari dua tahun lalu.



“Orange” merupakan lagu balad pertama yang dirilis oleh TREASURE.



Lima lagu sebelumnya cenderung bertempo cepat.



Masih bertemakan cinta, bedanya “Orange” kisahkan cinta yang harus kandas sebelum bersemi.



"Orange" merupakan lagu yang dibawakan grup vokal pria asal Korea Selatan, TREASURE.



Grup beranggotakan 12 orang ini dibentuk oleh YG Entertainment melalui sebuah program bernama Treasure Box pada 2019.



Pada 6 November 2020 lalu, TREASURE baru saja merilis lagu berjudul "Orange" dan terhitung per Senin (09/11/2020) video klipnya telah meraup 800 ribu views.



Lirik:



nan 1bun 1chorado deo ppalli neoreul bogopeunde

neon hangsang bappeudae geuraeseo urin tto hanjeongdoen siganeul bonae



haengbokan siganeun geumbang ga neomu aswipjiman

nan geuraedo joa uri saien geuge deo joa



nan neowa maneun iyagireul hadaga

sigyereul bogo gapjagi danghwangseureowojyeo

jigeum neoreul jibe bonaegi sileo

hajiman geureol suneun eopseoseo



oneuldo orenjiro muldeureoganeun neoreul yeojeonhi nan

aswiwohamyeonseo jibe doragal geot gata

naneun deo neowa hamkke hago sipeunde



haega jyeodo gidarimyeon dasi tteudeusi

naeildo bogopa

nan seulpeohamyeonseo jibe doragal geot gata

aswipge oneuldo noeuri boigi sijakaetda



orenjibichi na siwonhan baram

georireul jopyeo nan soneul jababonda

uimi eomneun maldeureul deonjyeobwado

neon ginjang haenneunji nal chyeodaboji ana



eoduwojigi sijakamyeon

nae pyojeongdo eoduwojijana

nega doraseogi jeone

oneureun malhaeyagetda sipeo



jogeon eopsi maeil binnajuneun jeo noeulcheoreom

neodo hangsang geureoke maeil useo jugil bara

geureom neol pyeongsaeng ganjikal su isseunikka

eoduwodo nae nunen nega gajang bichi nanikka



nan neowa maneun iyagireul hadaga

sigyereul bogo gapjagi danghwangseureowojyeo

jigeum neoreul jibe bonaegi sileo

hajiman geureol suneun eopseoseo



oneuldo orenjiro muldeureoganeun neoreul yeojeonhi nan

aswiwohamyeonseo jibe doragal geot gata

naneun deo neowa hamkke hago sipeunde



haega jyeodo gidarimyeon dasi tteudeusi

naeildo bogopa

nan seulpeohamyeonseo jibe doragal geot gata

aswipge oneuldo noeuri boigi sijakaetda



sigani meomchwo idaero

haega an jyeosseum hae



neomaneun useojwo naega

haengbokage jibe gal su itge



jeo binnaneun noeuldo mianhaehajana

meonjeo ga nado useumyeo neoreul bonaelge



oneuldo orenjiro muldeureoganeun neoreul yeojeonhi nan

aswiwohamyeonseo jibe doragal geot gata

naneun deo neowa hamkke hago sipeunde



haega jyeodo gidarimyeon dasi tteudeusi

naeildo bogopa

nan seulpeohamyeonseo jibe doragal geot gata

aswipge oneuldo noeuri boigi sijakaetda



Terjemahan:



Saya ingin melihat Anda lebih cepat, bahkan satu menit dan satu detik

Kamu selalu bilang kamu sibuk jadi kita punya waktu terbatas lagi



Sangat menyedihkan bahwa waktu bahagia akan segera berakhir

Aku masih menyukainya, lebih baik diantara kita



Saya banyak berbicara dengan Anda

Saya melihat arloji dan tiba-tiba merasa malu

Saya tidak ingin mengirim Anda pulang sekarang

Tapi saya tidak bisa



Aku masih menjadi orang yang berubah menjadi oranye hari ini

Saya merasa seperti saya akan pulang sambil menyesali

Aku ingin lebih banyak bersamamu



Bahkan jika matahari terbenam, seolah menunggunya terbit

aku ingin bertemu denganmu besok

Saya merasa sedih dan saya akan pulang

Sayangnya, matahari terbenam mulai terlihat hari ini.



Oranye atau angin sejuk

Saya mempersempit jarak dan memegang tangan saya

Bahkan jika saya mengatakan kata-kata yang tidak berarti

Anda tidak melihat saya jika Anda gugup



Saat hari mulai gelap

Ekspresiku menjadi gelap juga

Sebelum Anda berbalik

Aku ingin memberitahumu hari ini



Seperti matahari terbenam yang bersinar setiap hari tanpa kondisi

Saya harap kamu selalu tersenyum seperti itu setiap hari

Lalu aku bisa menjagamu selamanya

Meskipun gelap, kamu paling bersinar di mataku



Saya banyak berbicara dengan Anda

Saya melihat arloji dan tiba-tiba merasa malu

Saya tidak ingin mengirim Anda pulang sekarang

Tapi saya tidak bisa



Aku masih menjadi orang yang berubah menjadi oranye hari ini

Saya merasa seperti saya akan pulang sambil menyesali

Aku ingin lebih banyak bersamamu



Bahkan jika matahari terbenam, seolah menunggunya terbit

aku ingin bertemu denganmu besok

Saya merasa sedih dan saya akan pulang

Sayangnya, matahari terbenam mulai terlihat hari ini.



Waktu berhenti, begitu saja

Saya berharap matahari tidak terbenam



Tersenyumlah hanya untukmu

Jadi kamu bisa pulang dengan bahagia



Saya minta maaf untuk matahari terbenam yang bersinar itu

Pergi dulu, aku akan tertawa dan membiarkanmu pergi



Aku masih menjadi orang yang berubah menjadi oranye hari ini

Saya merasa seperti saya akan pulang sambil menyesali

Aku ingin lebih banyak bersamamu



Bahkan jika matahari terbenam, seolah menunggunya terbit

aku ingin bertemu denganmu besok

Saya merasa sedih dan saya akan pulang

Sayangnya, matahari terbenam mulai terlihat hari ini.





