Deretan Fakta Putusnya Kang Daniel & Jihyo Twice

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Kabar putusnya Kang Daniel dengan sang kekasih Jihyo TWICE menggegerkan banyak pihak.



Terkhususnya bagi para penggemarnya.



Bagaimana tidak keduanya memiliki penggemar yang begitu mendukung hubungan mereka.



Sayangnya, hubungan tersebut harus kandas.



Berikut fakta putusnya Kang Daniel & Jihyo Twice dilansir dari berbagai sumber:



1. Usia Hubungan Hanya Setahun



Kang Daniel, penyanyi asal Korea Selatan ini telah resmi putus dengan Jihyo TWICE.



Kang Daniel ex Wanna One ini diketahui sudah 1 tahun 3 bulan menjalani hubungan asmara dengan Jihyo TWICE.



2. Awal Pertemuan



Dikutip dari mb.com.ph, Kang Daniel dan Jihyo pertama kali berkenalan pada tahun 2018.



Saat itu Kang Daniel masih menjadi anggota boy band Wanna One.



Kemudian pada 5 Agustus 2019, Kang Daniel dan Jihyo mulai berpacaran.



Hubungan mereka tersiar ke publik dua minggu setelah Kang Daniel debut sebagai artis solo dan merilis albumnya "Color on Me" pada 25 Juli lalu.



3. Alasan Putus



Dikutip dari soompi.com, Dispatch melaporkan bahwa keduanya putus karena sering tidak dapat bertemu.



Mereka sibuk dengan jadwalnya masing-masing, dan mereka akhirnya memutuskan untuk fokus pada karirnya masing-masing.



Kabarnya mereka juga sedang fokus mengurusi persiapan albumnya masing-masing.



Dikutip dari soompi.com, pada hari ini (10/11/2020) JYP Entertainment juga sudah mengonfirmasi mengenai kabar putusnya Kang Daniel dengan Jihyo TWICE.



Kemudian pihak KONNECT Entertainment, agensi Kang Daniel, juga turut mengonfirmasi kasus putusnya mereka berdua.



Saat ini keduanya menganggap bahwa pekerjaan sedang menjadi prioritasnya.



Setelah menjalin hubungan selama setahun lebih, Jihyo TWICE dan Kang Daniel dikabarkan putus.



4. Dikonfirmasi Pihak Agensi



Kabar kandasnya hubungan asmara keduanya ini dikonfirmasi oleh pihak agensi TWICE, JYP Entertainment, Selasa (10/11/2020).



Pihak agensi membenarkan jika hubungan Jihyo dan Daniel telah kandas.



"Itu benar soal keduanya putus baru-baru ini," kata pihak agensi.



Sementara itu pihak agensi dari Kang Daniel sendiri belum memberikan konfirmasi terkait kabar ini.



Agensi mengaku akan meng-crosscheck artis mereka terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan secara resmi.



Kabar putusnya Jihyo TWICE dan Daniel ini pertama kali diumumkan oleh Dispatch.



Media tersebut menyebutkan alasan putusnya hubungan asmara Jihyo dan Daniel lantaran terbatasnya waktu untuk bertemu.



Keduanya disibukkan dengan segudang jadwal pekerjaan mereka.



Termasuk soal persiapan album baru masing-masing.



Seperti diketahui, Jihyo dan Kang Daniel mulai go public soal hubungan mereka sejak Agustus 2019.



Kabar keduanya pacaran kala itu sempat menghebohkan warganet, termasuk para penggemar keduanya.



Namun sebagian besar warganet memberikan respons positif dan mendukung hubungan keduanya.



Didukung Banyak Pihak



Agensi yang menaungi Jihyo TWICE, JYP Entertainment, dan agensi Kang Daniel, KONNECT Entertainment, membenarkan kabar jalinan kasih kedua artisnya.



Dikutip TribunSolo.com dari Koreaboo, JYP memberikan konfirmasinya terkait rumor kencan Jihyo dengan Kang Daniel.



Agensi itu tak membantah.



JYP menyebut Jihyo dan Daniel saling memiliki perasaan yang sama.



"Jihyo dan Kang Daniel berkencan karena memiliki perasaan satu sama lain," kata perwakilan JYP.



Senada dengan JYP, perwakilan KONNECT Entertainment juga tak membantah kabar kencan artisnya tersebut.



Berikut konfirmasi lengkap yang diberikan KONNECT, agensi Kang Daniel:



Helo, ini KONNECT Entertainment.



Pertama, kami ingin meminta maaf karena terlambat untuk mengkonfirmasi kebenaran kabar ini.



Kami membenarkan Kang Daniel dan Jihyo memiliki perasaan satu sama lain.



Mohon bantu awasi keduanya dengan baik.



Dikutip dari sumber yang sama, larangan berpacaran untuk anggota TWICE sudah berakhir sejak awal 2019 lalu.



Kini para anggota bebas untuk memilih jalan untuk kehidupan pribadinya.



Termasuk terkait pasangan dan hal-hal yang ingin mereka lakukan.



Sebelumnya, Dispatch merilis sejumlah foto-foto di Instagram, Senin (5/8/2019).



Foto pertama memperlihatkan seorang pria yang mengenakan hoodie abu-abu Supreme yang diduga adalah Kang Daniel.



Sementara itu Jihyo terlihat mengenakan kemeja flanel kotak-kotak dan bucket hat.



Ia tampak di dekat mobil putih yang diduga miliknya.



Laporan Dispatch, Daniel dan Jihyo berkencan di sekitar Hannam, Seoul, pada 1 Agustus 2019 lalu.



Dispatch juga menyebut, Daniel dan Jihyo sudah menjalin hubungan sejak awal 2019.



Keduanya dilaporkan bertemu di rumah Kang Daniel.



Jihyo diketahui mengendarai sendiri dengan mobilnya saat ke rumah Daniel.



Seorang sumber terdekat mengatakan terkait hubungan antara Daniel dengan Jihyo.



"Seorang sunbae yang dekat dengan Kang Daniel dan Jihyo memperkenalkan keduanya," kata sumber tersebut seperti dikutip TribunSolo.com dari Soompi.



Laporan lebih lanjut, Daniel dan Jihyo kerap bertemu.



Dengan intensitas sekali seminggu.



Daniel dan Jihyo juga dikabarkan baru saja menghabiskan waktu bersama pada 25 Juli 2019 lalu.



Hari itu merupakan hari penting untuk Kang Daniel.



Karena Daniel melakukan debut solonya.



Seusai merampungkan debut solonya, Daniel bertemu dengan Jihyo.



Jihyo sendiri yang langsung mengunjungi Daniel di rumahnya.



Dikutip dari Koreaboo, keduanya mulai saling memiliki perasaan pada 2018 karena dikenalkan oleh senior mereka.



Senior tersebut memiliki kedekatan dengan Daniel dan Jihyo.



Keduanya dikabarkan mengandalkan satu sama lain, terlebih saat mengalami masa-masa sulit.



Jihyo membantu Daniel untuk memberi dukungan saat melewati masa-masa sulit dengan gugatan yang nyaris mengganggu debut solonya.



Begitu pun sebaliknya.



Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul Kang Daniel dan Jihyo TWICE Putus, Sama-sama Sibuk Disebut Jadi Alasan Hubungan Kandas

Penulis: Noorchasanah A

Editor: Rifatun Nadhiroh

Penulis: Noorchasanah A

Editor: Rifatun Nadhiroh



Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kang Daniel dan Jihyo TWICE Putus, Ini Alasan Perpisahan Mereka.

Penulis: Oktaviani Wahyu Widayanti

Editor: Muhammad Renald Shiftanto

Penulis: Oktaviani Wahyu Widayanti

Editor: Muhammad Renald Shiftanto