Artis Indonesia Masuk Daftar 100 Wanita Tercantik di Dunia Tahun 2020, Raisa hingga Agnez Mo

Sejumlah artis tanah air masuk dalam daftar 100 wanita tercantik di dunia.



Nama artis tersohor tanah air menduduki deret nominasi wanita tercantik di dunia. Raisa, Maudy Ayunda hingga Agnez Mo masuk daftar.



Nominasi versi TC Candler untuk 2020 sudah resmi dirilis.



Dalam daftar The 100 Most Beautiful Women in The World 2020 versi TC Candler itu, beberapa selebritas perempuan Tanah Air bersanding dengan sejumlah artis papan atas Asia hingga Hollywood.



Nominasi yang dikeluarkan secara bertahap oleh TC Candler itu bisa dilihat melalui akun Instagram resmi @tccandler.



Berikut ada sembilan nomine artis Indonesia yang masuk daftar 100 wanita tercantik, dirangkum Kompas.com, Selasa (10/11/2020):



1. Raisa



Penyanyi bersuara emas, Raisa, menjadi salah satu nominate 100 wanita tercantik tahun 2020 di dunia versi TC Candler.



Ini bukan pertama kalinya bagi istri Hamish Daud itu masuk ke dalam nominasi 100 wanita tercantik versi TC Candler.



Bersaing dengan banyak selebritas lain, termasuk penyanyi Ariana Grande dan Irene Red Velvet, penggemar berharap Raisa dapat menjadi juara pertama.



2. Citra Kirana



Selanjutnya, ada aktris cantik dan berbakat, Citra Kirana yang juga kembali masuk nominasi.



Istri dari aktor Rezky Aditya ini cukup menarik perhatian publik dengan parasnya yang anggun dan senyumnya yang manis.



Unggahan foto nominasi Citra Kirana sudah disukai lebih dari 125.616 pengguna dan 4.000 lebih komentar.



3. Maudy Ayunda



Aktris cantik Maudy Ayunda juga terpilih sebagai nominasi 100 wanita tercantik di dunia tahun 2020 versi TC Candler.



Aktris yang sedang menempuh pendidikan S2 di Universitas Harvard ini pernah masuk nominasi wanita tercantik di dunia pada 2019.



Unggahan foto nominasi Maudy Ayunda telah disukai lebih dari 23.694 pengguna dan 500 lebih komentar.



4. Cinta Laura



Aktris Cinta Laura masuk pula menjadi nomine.



Sama seperti Maudy Ayunda, Cinta Laura juga pernah masuk nominasi sebelumnya pada dua tahun lalu.



Aktris yang merambah kariernya di dunia akting Hollywood itu juga terlihat mengucapkan terima masih di kolom komentar unggahan foto dirinya di Instagram TC Candler.



5. Chelsea Islan



Aktris Chelsea Islan juga termasuk ke dalam nominasi wanita tercantik di dunia tahun 2020 versi TC Candler.



Berbekal paras yang rupawan dan bakat aktingnya yang selalu mencuri perhatian publik, tak salah jika aktris berusia 25 tahun itu masuk nominasi.



6. Agnez Mo



Selain penyanyi Raisa, Agnez Mo juga masuk dalam nominasi wanita tercantik untuk tahun ini.



Tahun lalu, pelantun lagu "Matahariku" itu juga pernah masuk nominasi bersama Cinta Laura dan Maudy Ayunda.



7. Velove Vexia



Selain itu, ada pula aktris Velove Vexia yang juga masuk nominasi tersebut.



Nominasi Velove Vexia baru saja diunggah oleh TC Candler melalui akun Instagram resminya.



Saat ini, unggahan foto nominasi aktris berusia 30 tahun itu terus disukai lebih dari ribuan pengguna Instagram.



8. Natasha Wilona



Ada juga aktris berbakat Natasha Wilona yang turut meramaikan nominasi itu.



Foto nominasi Natasha Wilona telah diunggah oleh TC Candler pada Mei 2020 lalu.



9. Syifa Hadju



Aktris Syifa Hadju juga masuk ke dalam nominasi nominasi wanita tercantik di dunia tahun 2020 versi TC Candler.



Syifa bakal bersaing dengan delapan aktris Indonesia lainnya dan juga aktris Asia hingga Hollywood.



