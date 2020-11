TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Spesial November, beli motor Honda hemat hingga Rp 4,8 juta.

Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) selaku main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon senantiasa memanjakan konsumen setianya melalui berbagai promo menarik.

Di Bulan November ini, Asmo Sulsel kembali menghadirkan promo spesial bertajuk “Honda Newvember” yaitu promo potongan DP dan tenor hemat hingga Rp 4,8 juta.

Promo Nevember yang berlaku mulai 1-31 Oktober 2020 memberikan kemudahan bagi konsumen yang ingin memiliki sepeda motor Honda terbaru.

Promo potongan DP dan potongan tenor dapat dinikmati oleh konsumen yang ingin melakukan pembelian sepeda motor Honda type BeAT, Scoopy, Genio, dan Vario150 dan berlaku khusus di seluruh dealer sepeda motor Honda di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Adapun rincian promo Newvember yaitu untuk pembelian All New Honda BeAT cukup dengan DP Rp 1,8juta dengan angsuran Rp 20 ribuan per hari konsumen sudah dapat memiliki skutik yang memiliki beragam fitur canggih ini.

All New Honda BeAT menyematkan generasi terbaru mesin eSP 110cc yang lebih hemat bahan bakar dan menyuguhkan performa yang lebih optimal, kini lebih lincah dan dapat meningkatkan stabilitas handling sehingga sepeda motor mudah dikendalikan dan nyaman saat dipakai bermanuver.

Selanjutnya yang tidak kalah hematnya adalah Skutik Casual Fashionable Honda Genio yang ditawarkan dengan promo DP hanya Rp 2juta dan angsuran Rp 20ribuan per hari.

Lalu untuk pembelian Honda Vario 150, konsumen akan dimanjakan dengan promo DP cukup dengan membayar Rp 2,3 juta dan angsuran hanya Rp 30 ribuan per hari.

Tidak kalah menarik, untuk Honda Scoopy hanya dengan DP Rp 2,6juta dan angsuran Rp 30ribuan per hari, konsumen sudah dapat membawa pulang skutik yang memiliki keunggulan secara menyeluruh dari sisi desain, performa, fitur, maupun konsumsi bahan bakar yang irit, cocok untuk pemakaian harian ini.

Manager Marketing Asmo Sulsel untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, Gangga Nanda Adi, mengatakan Honda selalu berupaya untuk memberikan program yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

“Semoga melalui program special Newvember, harapan konsumen untuk memiliki sepeda motor Honda bisa segera terwujud. Bulan baru promonya juga baru, motornya juga harus baru. So tunggu apa lagi ? saatnya jadi yang terbaru di bulan November ini”, ujar Gangga, Selasa (10/11/2020).

Gangga menambahkan, pada bulan November ini Asmo Sulsel juga memberi kesempatan kepada konsumen untuk tampil lebih #LebihBerkelas di jalanan dengan promo special untuk pembelian skutik Honda PCX150 dan Honda ADV150.

“Honda PCX150 dan ADV150 hadir dengan balutan design futuristic serta disematkan teknologi terbaik dikelasnya yang memberikan kesan eksklusif bagi penggunanya. Bagi konsumen yang ingin tampil #LebihBerkelas, Asmo Sulsel berikan promo khusus potongan tenor 3x dengan angsuran hanya Rp 40 ribuan per hari yang hematnya hingga Rp 6,6 juta” , pungkas Gangga.(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Alfian