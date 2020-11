TRIBUNTIMURWIKI.COM - Baru Saja Rilis, Simak Lirik Lagu dari GFRIEND Berjudul MAGO

Kabar gembira untuk para penggemar GFRIEND.

Grup KPop wanita ini, memberikan suguhan musik terbaru untuk para penggemarnya.

Selain itu, lagu tersebut dirilis pada 9 November 2020 dan telah ditayangkan di channel Youtube.

"MAGO" adalah lagu bergenre disko tentang menjadi bertanggung jawab atas hidup Anda sendiri.

Itu ditulis oleh FRANTS, Bang Si Hyuk, anggota Eunha, Yuju, dan Umji, dan beberapa penulis lagu lainnya.

Lirik:

Deo hwaljjak pil bami sijakdwae

Saero sseuneun jinjja nal wihan

The first page, yeah

Six, nine, six, o, magic

Chumchuneun balkkeuteun Crazy

Nal wihan chukbaereul Now

Modeun Do's and don'ts

Jiruhae ijen da

Bitjarul tago nara bollae

(Look at me)

Duryeowohajin ma dachijin ana