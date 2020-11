50 Kumpulan Ucapan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2020 Bahasa Inggris Indonesia, Kirim WhatsApp

TRIBUN-TIMUR.COM - Selamat hari pahlawan 10 November 2020. Berikut ini 50 kumpulan ucapan Hari Pahlawan Nasional dalam bahasa Inggris dan Indonesia.

Ada dalam bentuk kata-kata Mutiara maupun dalam bentuk gambar.

Bisa dikirimkan via apliasi Chatting WhatsApp dan media sosial Facebook, Twitter, atau Instagram.

Cek selengkapnya di sini:

Bahasa Inggris

1. The most beautiful grace you have created for us the new generation of successors of the nation, and will be the same until the moment.

Anugerah terindah yang telah kalian ciptakan untuk kami generasi penerus bangsa yang baru, dan akan tetap sama sampai saat ini.

2. Your struggle will not stop only here, we young generation will continue to maintain the independence and that you have created until the end of our lives.

Perjuangan kalian tidak akan berhenti hanya di sini, kami generasi muda akan terus mempertahankan kemerdekaan dan kalian telah menciptakannya hingga akhir hidup kita.

3. Your struggle is our reflection, to be like you in need of sacrifice, this sacrifice is not a blood sacrifice but a sacrifice of fighting spirit.