VIDEO: Kemesraannya dengan Andra D'Bagindas Tersebar, Kekasih Chef Juna Klarifikasi

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Kabar buruk menimpa hubungan Chef ternama Indonesia, Juna.



Sang kekasih, Citra Anidya kedapatan bermesraan dengan orang lain.



Kemesraan Citra Anidya tersebut terlihat dari video yang beredar di jagad maya.



Citra Anidya terlihat sedang bersama Andra D'Bagindas dalam video tersebut.



Dilansir dari Tribun Seleb, gara-gara beredar video sang kekasih Citra Anidya dan Andra D'Bagindas, Chef Juna berdebat.



Beredarnya video kekasih Chef Juna, Citra Anindya, dan Andra D’Bagindas menuai masalah baru.



Citra mengaku, ketika video tersebar, dia sempat berselisih paham dengan Chef Juna.



“Awalnya Juna kaget, imbasnya sempat ada debat kecil,” ujar Citra dikutip Kompas.com lewat kanal YouTube KH INFOTAINMENT, Minggu (8/11/2020).



Selain kaget, Citra juga menyebut, Chef Juna merasa kecewa. “Juna sempet agak kecewa,” kata Citra.



Namun, setelah dibicarakan baik-baik oleh Citra, Chef Juna pun memahaminya.



“Tapi ‘kan aku certain semuanya dan sampai akhirnya Juna mengerti,” ucapnya.



Citra juga menyebut, klarifikasi yang dia lakukan ini untuk meluruskan persepsi publik dan menjaga hubungan baik dengan Chef Juna.



“Mau enggak mau aku harus klarifikasi untuk jaga perasaan dan kepercayaan pacar aku, Juna,” ujar Citra.



Citra bercerita, dirinya, Chef Juna, dan Andra pernah bertemu dan berada di satu meja untuk membicarakan soal pekerjaan.



Namun setelah video tersebar, mereka belum pernah bertemu lagi.



Kisah Masa Lalu



Tak banyak yang tahu tentang kehidupan pribadi Chef Juna. Kini, ia blak-blakan bongkar kisah asmaranya di masa lalu.



Ya, Juna terkesan misterius sejak muncul sebagai juri Masterchef Indonesia pada 2011.



Chef Juna yang sekarang berusia 45 tahun itu banyak bercerita kepada Deddy Corbuzier di kanal YouTube Deddy Corbuzier.



Video tersebut diunggah Deddy Corbuzier pada Minggu (1/11/2020).



Chef bertato bernama panjang Juna Rorimpandey itu bercerita pernah menikah dengan perempuan cantik yang kini tinggal di Amerika Serikat.



Namun pernikahan Chef Juna dan perempuan tersebut telah berakhir lewat perceraian.



"My eks wife masih tinggal di AS," kata Chef Juna yang pernah sekolah pilot pesawat terbang ini.

aat bercerai, Chef Juna dan mantan istrinya sedang berencana punya anak. "Sebelum nikah, kami mau honeymoon dulu selama dua tahun. Ternyata belum sampai 2 tahun, udahan (cerai)," kata Chef Juna.



"Udahan karena tidak pernah ketemu meski serumah," lanjutnya.



Mantan istri Chef Juna diketahui bekerja sebagai dokter anestesi untuk rumah sakit kanker nomor satu di dunia di Amerika Serikat.



Setiap hari, mantan istri Chef Juna ini bekerja sejak pagi dan kembali pulang ke rumah pada malam harinya.



Sementara Chef Juna bekerja sebagai chef biasanya berangkat siang dan pulang larut malam, hingga bangun siang.



"Nggak pernah ketemu dong," ujar Chef Juna.



Meski telah bercerai sejak 2009, hubungan Chef Juna dengan mantan istrinya tetap berteman baik sampai sekarang.



"Waktu Donald Trump menang (pemilu AS), dia sampai bilang mau pindah ke Indonesia. Kami masih ngobrol sampai sekarang," ucap Chef Juna.



Saat ini mantan istri Chef Juna sudah punya dua anak dengan suami barunya meski tidak terikat pernikahan dengan ayah si anak.



"My eks wife bunting gede terus ditinggal lakinya. Siapa yang ngurusin? Gue. Lu nggak tahu hidup gue, jadi nggak usah ngomongin gue," katanya.



Apapun yang diomongkan orang tentang dirinya, Chef Juna tidak peduli.



"Mau bilang gue ini jahanam atau brengsek, bodo amat. Gue nggak pernah mau prove something ke orang lain," kata Chef Juna.

