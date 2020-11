Inilah Sosok Jill Biden, Ibu Negara AS yang Tolak 5 Kali Lamaran Joe Biden

Setelah suaminya, Joe Biden berhasil menumbangkan suara dari petahana Donald Trump.Momen ini pun disambut baik oleh para pendukung Joe Biden.Tentunya, Jill Biden akan senantiasa menemani perjalanan Joe Biden menjadi seorang presiden.Seperti apa sosok Jill Biden, calon Ibu Negara ke-46 Amerika Serikat?Dilansir dari Tribun Bali, berikut adalah kisah tentang sosok Jill Biden yang ternyata seorang guru.Jill Biden memiliki nama lengkap Jill Tracy Jacobs.Ia lahir pada bulan Juni 1951 di Hammonton, New Jersey.Kemudian ia pindah ke Willow Grove, Pennsylvania.Dikutip dari townandcountrymag.com , Jill merupakan anak tertua dari lima bersaudara.Ia dibesarkan oleh ayahnya yang bernama Donald.Sang ayah bekerja di bank simpan pinjam, sementara ibunya, Bonny, adalah seorang ibu rumah tangga.Jill lulus dari Sekolah Menengah Atas Moreland pada tahun 1969, dan kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi junior di Pennsylvania untuk mempelajari merchandising mode, menurut Vogue .Sayangnya jalur fashion tidak melekat di diri Jill, ia pun melanjutkan pendidikan berikutnya.Pada Februari 1970, Jill menikah dengan Bill Stevenson, dan keduanya memutuskan untuk mendaftar bersama di University of Delaware.Belum selesai kuliah, Jill dan Bill memutuskan untuk bercerai.Kira-kira pada waktu yang sama, Joe Biden sedang mengalami patah hati.Pasalnya, setelah beberapa minggu terpilih sebagai senator pada tahun 1972, istri Joe Biden yakni Neilia, dan putrinya yang berusia 1 tahun, Naomi, meninggal dalam kecelakaan mobil.Dua anak Joe lainnya, Beau dan Hunter, berada di dalam mobil tetapi selamat.Pada tahun 1975, Jill dan Joe bertemu melalui kencan buta yang diatur oleh saudara laki-laki Joe.Saat itu, Jill masih kuliah dan Joe adalah seorang senator dengan dua anak.Hubungan keduanya pun berlanjut.Setelah lima kali melamar, akhirnya Jill menerima."Pada saat itu, tentu saja, saya telah jatuh cinta dengan beberapa pria, dan saya benar-benar merasa bahwa pernikahan ini harus berhasil," kata Jill."Karena mereka telah kehilangan ibu mereka, dan saya tidak bisa membiarkan mereka kehilangan ibu lagi. Jadi saya harus 100 persen yakin," sambungnya.Mereka menikah pada 17 Juni 1977 di kapel Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York City.Pada tahun 1981, Jill melahirkan putri mereka Ashley, dan mereka membesarkan ketiga anaknya di Wilmington, Delaware.Setelah lulus dari Universitas Delaware pada tahun 1975, Jill mulai bekerja sebagai guru bahasa Inggris di sekolah umum setempat.Selain itu, Jill juga bekerja di rumah sakit jiwa.Jill memperoleh dua gelar masterm, satu dari West Chester University pada 1981.Sementara gelar master kedua untuk bahasa Inggris Jill peroleh dari Villanova University pada 1987.Jill mengajar bahasa Inggris dan bekerja sebagai spesialis membaca di sekolah umum Delaware.Selama 15 tahun ini, Jill mengajar English Composition di Delaware Technical and Community College.Pada 2006, Jill kembali bersekolah, dan berhasil meraih gelar doktor dalam bidang pendidikan dari University of Delaware pada 2007.Tak hanya itu, Jill juga bekerja sebagai profesor di Northern Virginia Community College.Begitu suaminya dilantik, Jill berencana melakukan dua pekerjaan yakni sebagai Ibu Negara dan profesor bahasa Inggris."Jika saya sampai di Gedung Putih, saya akan terus mengajar. Ini penting, dan saya ingin orang menghargai guru dan mengetahui kontribusi mereka serta mengangkat profesi mereka," kata Jill baru-baru ini di CBS Sunday Morning.Jill percaya bahwa memiliki kehidupan dan pekerjaan sendiri di luar bayang-bayang suaminya, adalah kesejahteraan besar dalam hidupnya.Dia yakin bahwa kariernya tidak akan menganggu kemampuannya untuk menjadi kolaborator politik yang hebat.Dikutip dari bbc.com , sebelumnya, Jill menyandang gelar Second Lady sedangkan suaminya menjabat sebagai wakil presiden dari tahun 2009 hingga 2017.Selama periode ini, ia memiliki beberapa pekerjaan, di antaranya mempromosikan community college, mengadvokasi keluarga militer, dan meningkatkan kesadaran tentang pencegahan kanker payudara.Ia juga meluncurkan prakarsa Joining Forces dengan Ibu Negara Michelle Obama, termasuk membantu veteran militer dan keluarganya mengakses program pendidikan dan sumber daya pekerjaan.Pada 2012, ia menerbitkan buku anak-anak berjudul Don't Forget, God Bless Our Troops berdasarkan pengalaman cucunya berada di keluarga militer.Ia telah menjadi pendukung utama suaminya selama kampanye tahun 2020, muncul bersamanya dan mengadakan acara dan penggalangan dana.Artikel ini telah tayang didengan judul Kisah Istri Joe Biden, Jill Biden Calon Ibu Negara AS Ternyata Seorang Guru Bahasa Inggris,Editor: Widyartha Suryawan