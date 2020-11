Inilah 3 Artis Dunia Miliki Video Syur Tapi Tetap Eksis dan Kaya Raya

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Menjadi seorang publik figur, tentu kehidupan tak akan pernah lepas dari sorotan media.



Terlebih lagi, jika seseorang tersebut memiliki skandal yang sulit untuk dilupakan.



Salah satunya, konten seperti foto dan video asusila dapat dianggap sebagai aib.



Biasanya publik figur tersebut akan menjadi cemoohan para penggemarnya.



Bahkan tak jarang yang kariernya meredup dalam sekejab.



namun, ketiga selebriti ini mungkin beranggapan berbeda.



Pasalnya karena hal tersebut, ada yang karirnya langsung melesat.



Sejumlah selebriti bahkan masih tetap eksis di dunia hiburan dan memiliki banyak pundi-pundi uang.



Siapa saja?



1. Edison Chen



Edison Chen adalah aktor tampan Tiongkok yang ngetop di tahun 2000-an.



Pada tahun 2007, Edison Chen membawa laptopnya untuk diservis.



Di laptop tersebut tenyata ada lebih dari 1.300 foto tak senonoh milik Edison Chen dan sejumlah artis wanita Tiongkok.



Antara lain Cecilia Cheung, Gillian Chung, Bobo Chan, Candice serta Vincy Yeung yang merupakan mantan kekasih Edison.



Foto-foto asusila tersebut diduga diambil sekitar tahun 2003 hingga 2006.



Berbagai media Tingkok memuat berita dan foto-foto tersebut.



Karyawan di tempat reparasi elektronik tersebut akhirnya dijatuhi hukuman.



Terdapat 8 selebriti wanita yang terlibat.



Edison Chen kemudian meminta maaf di hadapan publik dan mengumumkan akan mundur dari dunia hiburan.



Setelah vakum, Edison Chen sempat memberikan wawancara mengenai kondisinya.



Publik kembali bersimpati padanya setelah pengakuannya tersebut.



Dirinya kembali menghiasi sejumlah film dan serial Tiongkok.



Bahkan Edison Chen menjadi cameo di film Hollywood The Dark Knight.



Namun, di tahun 2011, kejadian serupa justru terjadi kepadanya.



Foto Edison dan sang kekasih yang kala itu masih berusia 16 tahun, Cammi Tse tersebar di internet.



Keduanya tampak berpelukan dan berciuman.



Tampak Edison Chen meminta Cammi Tse mengirimkan foto-foto tak senonoh padanya.



Dirinya kembali menuturkan permintaan maaf pada publik.



Edison Chen kini mengaku benar-benar bertobat.



Kini, Edison Chen menjalin hubungan dengan supermodel top Tiongkok, Qin Shupei dan menikah di tahun 2017.



Keduannya dikaruniai anak perempuan yang lucu.



Edison memiliki sekitar 2,8 juta pengikut di Instagram (11/8/2020).



2. Paris Hilton



Siapa yang tak kenal Paris Hilton?



Figur publik yang satu ini sangatlah ikonik.



Awalnya, Paris Hilton dikenal sebagai penerus keluarga Hilton, pemilik jaringan hotel terkemuka di dunia.



Hingga suatu hari dirinya membintangi reality show berjudul The Simple Life bersama sahabatnya, Nicole Richie di tahun 2003.



Tiga minggu sebelum penayangan, sebuah video seks antara Paris Hilton dan kekasihnya saat itu, Rick Salomon, tersebar.



Video tersebut banyak dirilis sebagai DVD dengan judul 1 Night in Paris.



Video asusila ini menjadi sensasi media.



Bahkan video ini bahkan menerima penghargaan bergengsi AVN Awards pada tahun 2005 untuk kategori Best Selling Title of the Year (judul yang banyak terjual), Best Renting Title of the Year (judul yang banyak disewa), dan Best Overall Marketing Campaign: Individual Project.



Rick Salomon pada awalnya dituduh menyebarkan film ini.



Namun tuduhan ini belum pernah dibuktikan kebenarannya.



Sementara Paris Hilton mengaku dirinya merasa dimanfaatkan oleh Rick Salomon.



Pasalnya, saat video tersebut dibuat, dirinya masih berusia belasan tahun dan Rick Salomon jauh lebih tua.



Namun, dari sensasi ini, Paris Hilton langsung menjadi ngetop.



Acara The Simple Life meraih rating yang tinggi.



The Simple Life sampai diperbaharui menjadi beberapa season.



Paris juga memanfaatkan momentum ini untuk karirnya.



Dirinya merilis banyak brand atas namanya, bermain film, bahkan merilis lagu.



Nama Paris Hilton tetap berkibar hingga kini.



3. Kim Kardashian



Kim Kardashian juga salah satu figur publik yang sangat populer di dunia.



Dirinya berpengaruh di berbagai aspek dunia hiburan.



Karir Kim Kardashian tampaknya mulai melambung berkat video asusila yang tersebar.



Sebelumnya, Kim 'hanya' salah satu sosialita yang dikenal karena Ayahnya seorang pengacara, Robert Kardashian.



Kim bahkan memiliki pekerjaan sampingan sebagai penata wadrobe para selebriti.



Kemudian, pada bulan Februari 2007, video Kim dengan mantan pacarnya, Ray J tersebar.



Video tersebut memiliki judul Kim K Superstar.



Kim mengajukan tuntutan hukum terhadap Vivid Entertainment yang mendistribusikan video tersebut.



Sosok Kim pun langsung menjadi sorotan publik.



Paparazzi langsung mengikutinya kemanapun dia pergi.



Pada bulan Oktober 2007, Kim dan keluarganya memiliki acara reality show berjudul Keeping Up with the Kardashians.



Acara ini terbukti sukses di stasiun TV E! hingga terus diperbaharui.



Tak hanya Kim saja yang terkenal karena skandal yang menimpanya.



Seluruh keluarganya ikut jadi populer dan menjadi sosialita.



Mulai dari Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner, hingga Ibunya, Kris Jenner.



Mereka berpenghasilan tinggi dari karir mereka masing-masing.



Si adik bungsu, Kylie Jenner disebut sebagai pebisnis 'self-made' yang sukses atas bisnisnya Kylie Cosmetics.



Kendall Jenner yang berprofesi sebagai model dinobatkan sebagai supermodel berbayaran termahal di dunia,



Keluarga Kardashian-Jenner ini kini menjadi artis dan sosialita top di Hollywood.



Mereka menjadi idola dan bisnis yang dikeluarkan keluarga ini sangat sukses.



Hingga kini, keluarga Kardashian-Jenner masih terus menunjukkan taring di dunia entertainment dan diprediksi akan terus populer.



