FH Unhas Akan Gelar Konferensi Internasional, Hadirkan Pembicara dari Berbagai Negara

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin akan menggelar konferensi internasional pada Rabu (11/11/2020).

Kegiatan tersebut bernama 2nd International Conference on Trade, Business, Human Rights, and Globalization on Virtual (ICTB-HRsG) dengan mengusung tema “Legal Problems in Covid-19 Outbreaks and its Solution”.

Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof Farida Patittingi mengatakan, konferensi ini adalah upaya perguruan tinggi, khususnya di bidang ilmu hukum untuk berkontribusi terkait persoalan global yang tengah dihadapi masyarakat dunia, yakni wabah covid-19.

“Pada pelaksanaan kedua konferensi ini fokus kami terkait bagaimana perguruan tinggi bisa memberikan kontribusi terhadap masalah wabah covid-19. Secara spesifik akan membahas terkait berbagai isu hukum dan kaitannya dengan wabah covid-19 sekaligus menemukan solusi terbaiknya," katanya dalam rilis, Senin (9/11/2020).

Konfrensi internasional ini rencananya akan digelar secara luring terbatas dan daring.

“Pembukaan kami rencakan dengan luring terbatas di Aula Prof Dr Baharuddin Lopa Fakultas Hukum Unhas, beberapa tamu undangan akan hadir dengan tetap menerapkan protokol kesahatan," katanya.

"Ada juga persembahan tari tradisional untuk menyambut para peserta yang menyaksikan via daring. Selain itu rektor Universitas Hasanuddin juga terjadwal akan membuka secara langsung kegiatan ini,” kata Ketua Panitia 2nd ICTB-HRsG Fakultas Hukum Unhas, Dr Winner Sitorus.

Kegiatan 2nd ICTB-HRsG menghadirkan keynote speaker Dr Iur Damos Dumoli Agusman (Direktur Jenderal Internasional dan Perjanjian Kementerian Luar Negeri Indonesia).

Selain itu kegiatan ini juga menghadirkan invited speaker dari berbagai negara di antaranya, Prof Hanim Kamaruddin (Universiti Kebangsaan Malaysia), Prof Surya Deva (City University of Hong Kong)

Imelda Denia (Australian National University), Dr Khanyisela Moyo (Ulster University Irlandia Utara).

Tidak hanya sampai disitu, akan hadir pula sebagai invited speaker para guru besar dari universitas ternama di Indonesia.

Antusiasme peserta untuk mengikuti kegiatan ini juga sangat tinggi walaupun digelar di tengah pandemi covid-19.

“Data kami dikepanitiaan, hingga 5 November 2020, judul paper yang kami terima sebanyak 120 judul dari berbagai peserta yang tersebar hampir di seluruh Indonesia, bahkan ada dari luar negeri," katanya.

"Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi citra Universitas Hasanuddin,” pungkasnya. (*)

Laporan Wartawan tribun-timur.com @Fahrizal_syam