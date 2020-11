Artis Cantik Anya Geraldine Marah Besar Gara-gara Ada Video Syur Disebut Mirip Anya Geraldine

TRIBUN-TIMUR.COM - Artis cantik Anya Geraldine mendadak jadi pembicaraan netizen.

Sosok Anya Geraldine marah besar.

Kemarahan Anya Geraldine diumbar di media sosial

Apa pasal?

"Kemarahan Oh ada yang sebar hoax mentang2 lagi ada yang viral. Ada akun yang promo terus kmn2 bilang org yg mirip gue itu gue, bener kepengen di laporin polisi? Gak bener deh kelakuan lo." tulisnya di akun Twitter

Video disebut mirip Anya Geraldine rupanya sudah diperhatikan artis itu.

Ia membantah hal tersebut dan berujar bahwa video itu hanya hoax.

"Oh ada yang sebar hoax mentang2 lagi ada yang viral. Ada akun yang promo terus kmn2 bilang orang yang mirip gue itu gue, bener kepengen di laporin polisi? Gak bener deh kelakuan lo," tulis Anya.

Bahkan Anya mengaku sudah mengantongi identitas pihak yang menyebar kabar hoax itu tentang foto syur Anya Geraldine.

"Be careful buat yang ngerasa udah spread hoax, cuma mau bilang hati2 aja Wajah tersenyum dengan lingkaran cahaya bersyukur aku punya teman pada baik suka bantu kalau ada masalah, apalagi yang jatohnya fitnah. you're in serious trouble..," ujar Anya.