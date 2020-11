Anya Geraldine Langsung Bertindak Setelah Foto Syur Mirip Dirinya Trending di Twitter

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabar tidak sedap menghampiri selebgram Anya Geraldine.

Foto syur mirip dirinya tengah Trending di Twitter.

Baca juga: Mengenal Dylan Sada, Selebgram dan Model Indonesia Sukses di Amerika yang Meninggal Dunia

Anya Geraldine trending di twitter (instagram)

Anyapun langsung membuka suara dan tegas membantah bahwa foto syur yang tengah ramai tersebut adalah hoax.

Baca juga: Pihak Adhietya Mukti Akhirnya Bersuara: Adit Bukan Pria di Video Itu!

"Oh ada yang sebar hoax mentang2 lagi ada yang viral. Ada akun yang promo terus kmn2 bilang orang yang mirip gue itu gue, bener kepengen di laporin polisi? Gak bener deh kelakuan lo," tutur Anya melalui akun twitternya.

Anya mengaku telah mengantongi identitas penyebar foto tersebut dan akan melaporkannya ke polisi.

"be careful buat yang ngerasa udah spread hoax, cm mau bilang hati-hati aja. bersyukur aku punya tmn pd baik suka bantu kalau ada masalah, apalagi yangjatohnya fitnah. you're in serious trouble.."

Foto syur mirip Anya Geraldine heboh di twitter (instagram/ twitter)

Anya blak-blakan pernah menjadi selingkuhan.

"Pernah nggak dalam seumur hidup Anya, posisinya sebagai selingkuhan?" tanya Gofar Hilman.

Saat menjadi bintang tamu di vlog Gofar Hilman, Anya Geraldinemenceritakan bagaimana perjalanan cintanya selama ini.

"Pernah," aku Anya Geraldine.