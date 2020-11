Wagub Sulsel Bahas Kepemimpinan di Hadapan Anggota Pramuka Sulawesi Selatan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Wagub Sulsel) hadir dalam latihan pengembangan kepemimpinan Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sulsel di Aula Kantor BPSDM 2 Sulsel, Sabtu (7/11/2020) malam.

Wagub Andi Sudirman hadir sebagai pemateri dengan topik kepemimpinan.

Menurut Wakil Ketua Majelis Pembimbing daerah Pramuka Sulsel, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menciptakan pemimpin yang lebih baik darinya.

"Manusia harus bisa mengeluarkan kemampuannya dan terarah lebih baik, begitupun pemimpin," katanya via rilis Minggu (8/11/2020).

Kejujuran akan melahirkan kepercayaan dalam memimpin sebab saat ini Imdonesia krisis moral kepemimpinan.

Dalam mejalankan kepemimpinan, kita harus menggunakan kecerdasaan otak dan percaya diri lalu jangan pernah malu untuk bertanya.

"Selalu berfikir out of the box," tegasnya.

Dia berharap dengan segala potensi sumber daya manusia yang ada di Sulawesi Selatan akan lahir pemimpin muda yang mampu melahirkan karya untuk masyarakat.

"Kedepan, saya berharap akan lahir pemimpin muda yang jauh lebih baik dan jauh memikirkan masyarakat banyak," harapnya.