Sunset Quay CitraLand City Losari Makassar Tersisa 3 Unit

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - CitraLand City Losari Makassar akan kembali mengadakan Open House setelah pelaksanaan topping off dan Open House Sunset Quay pada Oktober pekan lalu di New Marketing Gallery, Center Point of Indonesia, Minggu (15/11/2020) pukul 11.00-17.00 Wita.

"Antusiasme yang besar dari peminat Sunset Quay pada acara topping off dan Open House lalu menunjukkan bahwa unit properti ini dianggap begitu menjanjikan," kata Marketing Manager CitraLand City Losari Makassar, Anastasia Amelia Winardi, Minggu (8/11/2020).

Oleh karena itu, manajemen kembali membuka Open House dengan penawaran 3 unit Sunset Quay yang tersisa yakni 1 tipe 10 x 32 dan 2 tipe 12 x 32.

Manajemen CitraLand City Losari Makassar masih menawarkan promo bagi yang berminat dengan kemudahan pembayaran lima kali cicilan down payment (DP) dan juga pemberian cashback bunga deposito.

Sunset Quay Food District memang dirancang sebagai kawasan khusus kuliner yang pertama dengan konsep tematik dan megah di Makassar.

Sunset Quay akan menjadi kawasan kuliner pilihan bagi pengunjung yang menginginkan suasana yang baru dan menyenangkan seperti sedang berada di Clarke Quay Singapura, dermaga-dermaga Australia, atau bahkan di

Venesia, Italia.

Sebagai kawasan kuliner dengan konsep yang berbeda dari pusat kuliner lainnya, Sunset Quay berada di lokasi yang strategis yakni di kawasan Center Point of Indonesia.

Kawasan ini akan menjadi pusat pemerintahan dan bisnis yang diprediksi dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Kota Makassar.

Sunset Quay tidak hanya hadir dengan unit-unit yang desainnya klasik nan megah, tetapi juga menyuguhkan fasilitas sarana dan pra-sarana yang memadai dan accessible seperti lahan parkir yang luas dan area promenade, area pejalan kaki, yang sangat lapang.

Selain itu, kawasan Sunset Quay akan dilengkapi dengan sculpture sebagai landmark spot yang ikonik untuk mengabadikan momen.

Pembangunan seluruh kawasan Sunset Quay diperkirakan akan rampung sebelum serah terima unit kepada peminat.

Saat ini, pengembang sedang berfokus membangun sarana dan pra-sarana, terutama pembangunan jalan, demi menunjang kawasan Sunset Quay.

Rencananya serah terima unit akan dilaksanakan pada Maret tahun depan.(*)