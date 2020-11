Simak Daftar Lengkap Nominasi Piala Citra Festival Film Indonesia 2020, Total 21 Kategori

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Festival Film Indonesia (FFI) 2020 mengumumkan daftar nominasi yang akan memperebutkan Piala Citra.

Total ada 21 kategori yang diapresiasi pada penyelenggaraannya yang ke-40 ini.

Malam pengumuman nominasi pun telah diselenggarakan secara virtual pada Sabtu (7/11/2020) malam.

Acara itu disiarkan langsung lewat YouTube Festival Film Indonesia dan Kemendikbud RI.

Sementara malam penganugerahan Piala Citra 2020 akan dilaksanakan sebulan sesudahnya, yakni pada 5 Desember 2020.

Perempuan Tanah Jahanam, film besutan sutradara Joko Anwar, muncul sebagai film dengan raihan nominasi terbanyak.

Kemudian, menyusul, film Susi Susanti: Love all, Imperfect, Mudik, The Science of Fiction, serta masih banyak lagi.

Berikut ini daftar lengkap nominasi yang bakal memperebutkan Piala Citra FFI 2020.

Nominasi Film Cerita Panjang Terbaik

1. "Hiruk-Pikuk Si Al-Kisah (The Science of Fictions)"

Produksi: KawanKawan Media, Angka Fortuna Sinema, Limaenam Films

Produser: Yosep Anggi Noen, Yulia Evina Bhara, Edwin Nazir, Arya Sweta