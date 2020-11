SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming RCTI, BeIN SPORTS Liga Italia Lazio Vs Juventus, Akses Link Disini

TRIBUN-TIMUR.COM - Jadwal Liga Italia Serie A Minggu (8/11/2020) akan menyajikan duel antara Lazio vs Juventus.

Pertandingan antara Lazio vs Juventus ini tayang via Live Streaming beIN SPORTS 2 dan Live Streaming RCTI +, kick off mulai pukul 18.30.

Link Live Streaming Lazio vs Juventus ada di akhir artikel.

Dalam pertandingan kali ini Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala dan Alvaro Morata akan main.

Lazio vs Juventus (RCTI Plus)

Manajer Juventus, Andrea Pirlo menyatakan bahwa Giorgio Chiellini absen dalam pertandingan Lazio vs Juventus di Liga Italia.

Andrea Pirlo telah telah menyusun skuad Juventus yang akan bertandang ke ibu kota di Stadio Olimpico.

Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala dan Morata bakal menjadi andalan di barisan depan Juventus.

Namun di barisan pertahanan, nama Giorgio Chiellini tidak menghiasi daftar pemain yang telah dirilis.

Giorgio Chiellini mengalami masalah otot di paha kirinya saat latihan hari ini yang akan dievaluasi dalam beberapa hari ke depan.

Head to Head Lazio vs Juventus