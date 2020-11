VIDEO: Intip Koleksi Terbaru Jam Tangan Olivia Burton, Terinspirasi dari Indahnya Dunia Bawah Laut

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Koleksi Terbaru Olivia Burton, terinspirasi dari gemerlap dan indahnya dunia bawah laut.

Jam tangan kenamaan Olivia Burton, saat ini koleksi terbaru dengan tema Under the Sea sudah bisa didapatkan di The Watch & Co yang berlokasi di Ground Floor, Trans Studio Mall (TSM) Makassar.

Dalam koleksi kali ini diluncurkan tiga produk jam tangan yang memiliki arti berbeda-beda serta satu bracelet.

Pertama, Wishing Wave Midi Dial Rose Gold Mesh.

Kedua, Deep Sea Midi Dial Faux Pearl Markers Rose Gold Mesh.

Ketiga, Glitter Ombre Demi Dial Shimmer Pearl & Rose Gold.

Untuk desain bracelet yang diberi nama Blue & Lilac Under The Sea Rose Gold.

Harga dari koleksi terbaru Olivia Burton ini dibanderol mulai Rp 2,1 jutaan hingga Rp 2,7 jutaan.

Simak video lengkapnya: (*)