Salmon Fillet Sisa Rp 33.990 per 100 Gram, Anggur Juga Turun Harga

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah produk segar kembali promo turun harga di LOTTE Mart Panakkukang, Makassar.

Untuk periode Kamis-Minggu (5-8/11/2020), pembelian Salmon fillet trout seharga Rp 38.990 per 100 gram kini sisa Rp 33.990 per 100 gram.

Tak hanya itu, mungkin ini waktu yang tepat membeli Aneka baso seafood, pasalnya produk yang biasanya dijual dengan harga Rp 8.990 per 100 gram kini sisa Rp 7.590 per 100 gram.

Chicken nugget dari Rp 4.790 per 100 gram sisa Rp 3.990 per 100 gram.

Begitupun dengan buah-buahan, seperti, Anggur red globe rrc dari Rp 4.790 per 100 gram sisa Rp 3.790 per 100 gram, Apel fuji super Rp 3.690 per 100 gram sisa Rp 2.790 per 100 gram.

Mangga harum manis dari Rp 2.090 per 100 gram sisa Rp 1.390 per 100 gram, Pisang cavendish dari Rp 2.790 per 100 gram turun menjadi Rp 2.390 per 100 gram.

Selanjutnya, Melon sky rocket dari Rp 1.090 per 100 gram sisa Rp 890 per 100 gram.

Nanas palembang dari Rp 15.900 turun menjadi Rp 12.900, Pear century dari harga Rp 2.990 per 100 gram sisa Rp 2.690 per 100 gram.

Cuaca panas, semakin segar dengan Jus Buah Naga, kini harganya sisa Rp 2.390 per 100 gram dari Rp 3.590 per 100 gramnya dan banyak lagi. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit