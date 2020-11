VIDEO: Sejumlah Negara Bagian AS Akhiri Pemungutan Suara, Joe Biden Unggul

TRIBUN-TIMUR.COM - Satu per satu hasil penghitungan suara elektoral sudah muncul dan mulai bisa diprediksikan.



Kedua kandidat Presiden AS, Donald Trump dan Joe Biden sudah maksimal melakukan kampanye hingga hari terakhir.



Rakyat Amerika Serikat pun menanti siapa yang akan memenangkan pemilu dan memimpin Negeri Paman Sam empat tahun ke depan.



Pilpres Amerika Serikat digelar 3 November 2020 waktu setempat.



Presiden petahana Donald Trump dan penantangnya Joe Biden bertarung sengit hingga penghitungan suara terakhir.



Tempat-tempat pemungutan suara sudah dibuka bagi warga di 50 negara bagian di Amerika Serikat, termasuk negara bagian yang telah menggelar pemungutan suara awal sebelum 3 November 2020.



Jangan lewatkan streaming Kompas TV live 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live agar kamu semua tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia. Subscribe juga channel YouTube Kompas TV dan aktifkan lonceng supaya kamu dapat notifikasi video terbaru langsung.



Editor : Christandi Dimas



Artikel ini telah tayang di Kompas TV dengan judul Joe Biden Ungguli Donald Trump di New York



https://www.kompas.tv/article/ 121007/joe-biden-ungguli- donald-trump-di-new-york