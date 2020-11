Sejarah Hari Ini: Episode Truth or Square dari Spongebob SquarePants Tayang Pertama Kali

- Hari ini dalam sejarah, untuk pertama kalinya episode Truth or Square tayang.Episode tersebut merupakan seri dari animasi ternama Spongebob SquarePants.Tepatnya pada 6 November 2009, Truth or Square adalah film dan episode musim keenam dari seri animasi SpongeBob SquarePants.Film ini pertama ditayangkan di Nickelodeon di Amerika Serikat untuk merayakan ulang tahun seri SpongeBob SquarePants yang kesepuluh.Dilansir dari wikipedia, dalam film ini SpongeBob dan teman-temannya terjebak di kulkas ketika bersiap merayakan ulang tahun ke seratus tujuh belas Krusty Krab.Ketika mencari jalan keluar, mereka teringat masa lalu mereka.Film ini ditulis oleh Luke Brookshier, Nute Cash, Steven Banks dan Paul Tibbit, dan diarahkan oleh Andrew Overtoom, Alan Smart, dan Tom Yasumi. Rosario Dawson, LeBron James, Tina Fey, Will Ferrell, Craig Ferguson, Robin Williams, dan Ricky Gervais menjadi bintang tamu sebagai diri mereka sendiri. Ketika dirilis, film ini ditonton sekitar 7,7 juta orang dan mendapat campuran ulasan.Patchy menjadi tuan rumah sebuah acara SpongeBob SquarePants, dibintangi beberapa selebriti seperti P!nk, Ratu Elizabeth II, Guy on the Penny (Abraham Lincoln) dan SpongeBob sendiri.Patchy sedang mencari SpongeBob (Ia masih belum menyadari bahwa SpongeBob adalah karakter kartun fiksi), tetapi ketika ia tidak muncul, Patchy sangat marah dan pergi keluar untuk menemukannya."Truth or Square" ditulis oleh Luke Brookshier, Nate Cash, Steven Banks, dan Paul Tibbitt.Para penulis menggambarkan film televisi ini sebagai "Seinfield-esque" yang memparodikan kilas balik episode yang terlihat di Sienfield, Friends, dan acara Amerika Serikat lainnya.Salah satu lagu yang terdapat dalam film televisi ini, "We've Got Scurvy", dinyanyikan oleh penyanyi Amerika Pink.Film ini dibintangi pemeran utama termasuk Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Rodger Bumpass, Clancy Brown, Mr. Lawrence, dan Carolyn Lawrence.Selain pemeran seri, film ini menampilkan Rosario Dawson, Craig Ferguson, Will Ferrell, Tina Fey, LeBron James, Triumph, the Insult Comic Dog, dan Robin Williams sebagai diri mereka pada bagian laga hidup, sementara Ricky Gervais menjadi narator.Sumber: