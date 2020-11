Lirik Lagu Got That Boom - SECRET NUMBER, Lengkap Terjemahan Bahasa Indonesia, Trending No 1 YouTube

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Secret Number kembali merilis singel berjudul Got That Boom.



Lagu ini menjadi karya yang dirilis setelah debut mereka, Who Dis?.



Secret Number mengunggah video klip lagu "Got That Boom" pada 4 November 2020 lalu melalui kanal YouTube 1theK.



Kini videonya telah mencapai daftar trending nomor satu.



Hingga berita ini diterbitkan Jumat, (6/11/2020) video musik "Got That Boom" telah ditonton lebih dari 4,8 juta kali.



Dalam lagu Got That Boom, grup yang bernaung di bawah Vine Entertainment itu menghadirkan genre EDM, house, dan hip hop



Berikut lirik lagu Got That Boom yang dinyanyikan girl group SECRET NUMBER dan terjemahan dalam bahasa Indonesia dikutip dari Tribunnews.com:



[All]

Turn it up turn it up

Eh turn it up

Turn it up turn it up

Turn the music up



[Dita, Lea, Soodam]

neoreul gamdongsikil naya move like that

neoman aneun secretkkaji bounce like that

rideumeun tteugeopge

tto stepeun gabyeopge

saekaman i bam gadeuki teoteuryeo boilge



[Denise, Jinny]

modeun ge kkumilji molla far away

neol bichun music

eodume seonmyeonghi deo binna

kkeullindamyeon moyeo modu



[All, Dita, Soodam]

Dance dance dance get up dance

byeoreul ttara taoreuneun mam deo morachideut

Dance dance dance get up dance

kkeuteopsi beokchaoreuneun bam



[All/Dita, Soodam, Lea, Denise]

Gimme gimme that gimme gimme that dough

Oh tic tac toe

Gimme gimme that gimme gimme that flow

Oh imi neon

Gimme gimme that gimme gimme that dough

Oh tic tac toe

bureul buchin bameul nege throw

I know you got that boom



[Jinny, Lea]

areundae haru jongil like that

gadeukae i neukkimeul like that



[Jinny, Dita]

neoman aneun feel

ne sonkkeuteul ttara gubichineun beat

pagodeureo in your bass



[Denise, Soodam]

hwaryeohan jomyeongeul ttara run away

tteollyeo on mami

du nune bulkkocheuro binna

sumi chage pyeolchyeojyeo



[All/Dita, Soodam]

Dance dance dance get up dance

byeoreul ttara taoreuneun mam deo morachideut

Dance dance dance get up dance

kkeuteopsi beokchaoreuneun bam



[All/Dita, Soodam, Lea, Denise]

Gimme gimme that gimme gimme that dough

Oh tic tac toe

Gimme gimme that gimme gimme that flow

Oh imi neon

Gimme gimme that gimme gimme that dough

Oh tic tac toe

bureul buchin bameul nege throw

I know you got that boom



[Jinny, Dita]

I know you got that boom

I know you got that boom



[Jinny]

meomchuji ma oneuri majimakcheoreom turn it up up

We gon’ burn it up up

nari sael ttaekkaji neoreul naege matgyeo

uriga neukkineun daero hae woo



[Soodam, Denise]

tto seureuk seureuk seureuk ppajyeo deo

illeongideut mameul pagodeuneun drum

keojineun volumee

nareul gyeonun geu biche

nogadeureo nan



[Dita, Denise]

teoteuryeo High high high away

(deo jiteogal rideume)

nalgaereul dara Fly fly fly away

sumsorijocha nal chumchuge haneun beat

jayurowo jigeum ne nunbit



[All/Dita, Soodam, Lea, Jinny]

Gimme gimme that gimme gimme that dough

Oh tic tac toe

Gimme gimme that gimme gimme that flow

Oh imi neon

Gimme gimme that gimme gimme that dough

Oh tic tac toe

kkeullin deusi dagagadeut zoom

I know you got that boom



Terjemahan lagu Got That Boom dalam bahasa Indonesia:



Nyalakan musik

Nyalakan musik

Nyalakan musik

Nyalakan musik



Akulah yang akan membuatmu takjub bergerak seperti itu

Melompat ke dalam rahasia yang hanya aku ketahui

Jaga ritme tetap panas

Dan pertahankan langkah ringan

Kami akan meledakkan malam yang gelap ini dan menunjukkannya kepadamu



Mungkin ini semua hanya mimpi jauh

Musik yang menyinarimu

Ini bersinar lebih jelas dalam kegelapan

Datang dan berkumpul jika itu memikatmu



Menari, ayo menari

Seakan hati yang membara

Seperti bintang yang sedang bergegas

Menari, ayo menari

Malam yang membuat kita bersemangat tanpa henti



Gimme gimme that gimme gimme that dough

Oh tic tac toe

Gimme gimme that gimme gimme that flow

Sudahkah kau

Gimme gimme that gimme gimme that dough

Oh tic tac toe

Lemparkan malam yang membara untukmu

Aku tahu kau punya ledakan itu



Ini dalam pikiranku sepanjang hari seperti itu

Aku penuh dengan perasaan seperti itu

Perasaan yang hanya kau tahu

Ketukan yang lentur di jarimu

Itu menebus basmu



Larilah mengikuti cahaya fantastis itu

Hati yang berguncang

Bersinar seperti nyala api di dua mata

Menyebar seperti itu membuatku sesak napas



Menari, ayo menari

Seakan hati yang membara

Seperti bintang yang sedang bergegas

Menari, ayo menari

Malam yang membuat kita bersemangat tanpa henti



Gimme gimme that gimme gimme that dough

Oh tic tac toe

Gimme gimme that gimme gimme that flow

Sudahkah kau

Gimme gimme that gimme gimme that dough

Oh tic tac toe

Lemparkan malam yang membara untukmu

Aku tahu kau punya ledakan itu



Aku tahu kau punya ledakan itu

Aku tahu kau punya ledakan itu



Jangan berhenti, seakan malam inilah yang terakhir, berputarlah

Kita akan membakarnya

Serahkan dirimu padaku sampai matahari terbit

Lakukan seperti apa yang kita rasakan



Lalu tergelincir jatuh ke dalamnya lagi

Drum yang masuk ke dalam hatimu yang gemetar

Ke volume yang meningkat

Pada cahaya yang mengarah padaku

Aku meleleh



Meledakkannya jauh-jauh

Agar ritme yang semakin kuat

Taruh sayap padamu lalu terbang

Agar ritme yang semakin kuat

Irama bahkan suara napas membuatku menari



Gimme gimme that gimme gimme that dough

Oh tic tac toe

Gimme gimme that gimme gimme that flow

Sudahkah kau

Gimme gimme that gimme gimme that dough

Oh tic tac toe

Seolah kau mendekat seperti tertarik

Aku tahu kau punya ledakan itu



Video musik!



https://www.youtube.com/watch? v=ljdwsoYTq7I



Sumber foto: Tangkapan layar YouTube/1theK