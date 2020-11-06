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FOTO: Benelli Hadirkan Tiga Tipe Baru, Mulai dari Genre Classic hingga Adventure

Ketiganya adalah Imperiale 400, TRK 502 Castwheel, dan Patagonian Eagle 250 EFI di Gastros Cafe Nipah Mall, Kamis, (5/11).

zoom-inlihat foto FOTO: Benelli Hadirkan Tiga Tipe Baru, Mulai dari Genre Classic hingga Adventure
TRIBUN-TIMUR.COM/DIWAN
Benelli kembali menghadirkan tiga tipe terbaru, mulai dari genre classic hingga adventure. ketiganya adalah Imperiale 400, TRK 502 Castwheel, dan Patagonian Eagle 250 EFI di Gastros Cafe Nipah Mall, Kamis, (5/11). Adapun harga masing-masing tipe, Petagonian Eagle 250 EFI dibanderol Rp. 49.700.000, Imperiale 400 Rp. 87.000.000, dan TRK 502 Castwheel Rp. 169.000.000 tribun timur/muhammad abdiwan 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Benelli kembali menghadirkan tiga tipe terbaru, mulai dari genre classic hingga adventure. Ketiganya adalah Imperiale 400, TRK 502 Castwheel, dan Patagonian Eagle 250 EFI di Gastros Cafe Nipah Mall, Kamis, (5/11).

Benelli kembali menghadirkan tiga tipe terbaru, mulai dari genre classic hingga adventure 2
Benelli kembali menghadirkan tiga tipe terbaru, mulai dari genre classic hingga adventure. ketiganya adalah Imperiale 400, TRK 502 Castwheel, dan Patagonian Eagle 250 EFI di Gastros Cafe Nipah Mall, Kamis, (5/11). Adapun harga masing-masing tipe, Petagonian Eagle 250 EFI dibanderol Rp. 49.700.000, Imperiale 400 Rp. 87.000.000, dan TRK 502 Castwheel Rp. 169.000.000 tribun timur/muhammad abdiwan

Adapun harga masing-masing tipe, Petagonian Eagle 250 EFI dibanderol Rp. 49.700.000, Imperiale 400 Rp. 87.000.000, dan TRK 502 Castwheel Rp. 169.000.000 tribun timur/muhammad abdiwan

Tags
Makassar
Benelli
Nipah Mall
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
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