Dapat Penghargaan Bintang Tanda Jasa dari Jepang, Prof Husni Tanra: Tak Pernah Saya Mimpikan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Guru Besar Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Andi Husni Tanra dianugerahi bintang tanda jasa The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon.

Penghargaan tersebut diberikan oleh pemerintah Jepang.

Prof Husni Tanra mengatakan, bahwa arti penghargaan tersebut secara umum adalah bintang matahari terbit.

"Secara umum disebut bintang musim gugur. Tapi itu banyak bintangnya. Bintang yang saya dapat ini The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon. Secara umum terjemahannya itu bintang matahari terbit," katanya, Kamis (5/11/2020).

Prof Husni Tanra mengatakan, penghargaan tersebut diberikan kepada dirinya karena dianggap memiliki peran penting dalam meningkatkan hubungan Jepang dengan Indonesia.

"Karena saya itu orang pertama dokter yang belajar di Jepang tahun 1976 saya saya sampai PhD di sana," ujarnya.

Di waktu tersebut, kata Husni Tanra, belum ada dokter yang mau belajar ke Jepang.

Setelah dirinya pulang pada tahun 1981, banyak orang kemudian ke Jepang untuk melanjutkan pendidikan.

"Itu salah satu bukti bahwa saya turut memperkenalkan Jepang dalam kemajuannya di ilmu kedokteran," tuturnya.

Karena dirinya alumni Jepang, dirinya selalu menceritakan budaya Jepang kepada orang sekitarnya.