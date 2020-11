LIVE RESULT Hasil Pilpres Amerika Serikat AS Diakses di Sini Biden Sementara Ungguli Trump, Tipis!

Update Live Streaming Pilpres Amerika, Pilpres AS terkini, hasil Pilpres Amerika, Live Streaming Pilpres Amerika Joe Biden dan Donald Trump ketat

TRIBUN-TIMUR.COM - Update Live Streaming Pilpres Amerika, Pilpres AS terkini, hasil Pilpres Amerika,

Perolehan suara Joe Biden dan Donald Trump sangat ketat. Selisih tipis hingga Rabu (4/11/2020) pukul 15.30 WIB.

Live Streaming Pilpres Amerika Joe Biden dan Donald Trump bisa diakses langsung di SINI

Pemilu presiden Amerika Serikat mulai digelar pada Selasa (3/11/2020) waktu setempat (EST), atau Rabu (4/11/2020) pagi Waktu Indonesia Barat.

Ada dua kandidat yang bertarung pada pemilu presiden AS ini, yaitu Donald Trump sebagai petahana dari Partai Republik dan Joe Biden sebagai penantang dari Partai Demokrat.

Trump ataupun Biden harus bisa mengumpulkan 270 suara elektoral (electoral votes) agar bisa memenangi pemilu.

Setiap negara bagian di AS memiliki porsi suara elektoral bervariasi berdasarkan jumlah senator dan perwakilannya.

Negara bagian Florida, misalnya, memiliki porsi 29 suara elektoral, sedangkan negara bagian Georgia hanya memiliki 16 suara elektoral.

Nantinya, pemenang di masing-masing negara bagian akan mendapatkan semua suara elektoral.

Sehingga, kemenangan pemilu presiden AS bukan berdasarkan jumlah suara terbanyak dari semua penduduk AS, melainkan kemenangan per wilayah berdasarkan akumulasi suara elektoral tadi.