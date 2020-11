Fakta-fakta Baskara Mahendra Suami Sherina Munaf Ternyata Bukan Orang Biasa, Cek Foto-foto

TRIBUN-TIMUR.COM - Berikut ini Fakta-fakta seputar Baskara Mahendra Suami Sherina Munaf. Ternyata bukan orang sembarangan loh. Cek juga Foto-foto kemesraannya di sini.

Berikut ini Kabar Gembira datang dari pemain film dan oenyanyi Sherina Munaf.

Dia resmi menikah dengan Baskara Mahendra Selasa 3 November 2020.

Tersebar undangan pernikahan mereka di media sosial, salah satunya diunggah di instagram Lambe_Turah.

Lalu siapa sosok calon suami Sherina Munaf ini?

Baca juga: Donald Trump dan Joe Biden Menang di Desa Berbeda Negara Bagian AS, Inilah yang Terjadi Sekarang

Baca juga: Hasil Lengkap Liga Champions Skor Madrid vs Inter, Atalanta vs Liverpool 5 Gol Tercipta, Highlights

Baca juga: Kelakuan Bejat Istri dan Majikan Terbongkar, Anak Pergoki Ibu Main Gila di Ladang, Dilapor ke Ayah

Baskara Mahendra merupakan seorang model dan aktor asal Indonesia.

Dia terkenal lewat film Lima (2018), My Generation (2016), The Way I Love You (2019), dan Bebas (2019)

Baskara Mahendra Putra lahir pada 1 Januari 1993 di Jakarta.

Dia lulus dari PPM School of Management dengan gelar manajemen.

Saat kuliah dia merupakan seorang yang aktif dalam organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa kampusnya.

Baskara Mahendra mengawali kariernya sebagai pegawai kantoran.