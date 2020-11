Guru Besar Unhas Prof Andi Husni Tanra Terima Bintang Tanda Jasa dari Pemerintah Jepang

TRIBUN-TIMUR.COM - Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin atau Unhas, Prof Andi Husni Tanra dianugerahi bintang tanda jasa The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon oleh pemerintah Jepang.

The Order of The Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon diberikan khusus oleh Kaisar Jepang terhadap orang-orang Jepang atau orang asing lainnya yang memiliki kontribusi istimewa bagi Jepang.

Andi Husni Tanra diberikan penghargaan ini karena jasa beliau beliau dalam memperkokoh hubungan antara Jepang dan Indonesia melalui peningkatan pertukaran akademi dan hubungan persahabatan.

Demikian pengumuman yang disampaikan pemerintah Jepang melalui Kantor Konsuler Jepang di Makassar, Selasa (3/11/2020).

Andi Husni Tanra memiliki riwayat sebagai mantan Ketua Perhimpunan Alumni atau dari Jepang Sulsel dan Ketua The Association of Medical Doctor of Asia (AMDA) Indonesia

Dalam siaran pers Kantor Konsuler Jepang di Makassar, Andi Husni Tanra disebut memiliki jasa utama berkontribusi dalam peningkatan pertukaran akademi dan hubungan persahabatan antara Jepang dan Indonesia.

Sementara kontribusi alumnus Universitas Hiroshima itu terhadap jepang berupa sebagai orang Indonesia yang pertama pada tahun 1981 memperkenalkan Jepang dalam berbagai kesempatan sambil mengajar di Universitas Hasanuddin.

Beliau juga berupaya untuk membantu mahasiswa dan juniornya melanjutkan pendidikan ke Jepang dan berkontribusi meningkatkan hubungan persahabatan antara Jepang dan Sulawesi Selatan.(*)