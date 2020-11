IHSG Terkoreksi Gara-gara Investor Menunggu Pemenang Pilpres Amerika Serikat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi pada perdagangan sesi I, Senin (2/11/2020).

Mengutip data RTI, indeks terkoreksi 0,30% atau 15,304 poin ke level 5.112,921.

Tercatat 250 saham bergerak turun, 126 saham naik, dan 182 saham stagnan. Dengan total volume perdagangan 6,4 miliar saham dan total nilai transaksi capai Rp 5,387 triliun.

Tujuh dari 10 indeks sektoral membebani langkah IHSG.

Sektor konstruksi paling dalam penurunannya 1,87%. Sementara, sektor pertambangan memimpin laju penguatan 0,87%.

Tapi, saat ini, IHSG terus naik.

Branch Manager Trimegah Securitas Indonesia Cabang Makassar, Carlo E F Coutrier mengatakan, penurunan IHSG lebih disebabkan sentimen sell off regional dari US, pada saat kita (IHSG) long weekend terjadi penurunan yang cukup besar dari bursa regional US, Dow Jones, S&P, Nasdaq.

"Bursa US turun karena pelaku pasar menanti hasil Pilpres, yang kemungkinan sudah bisa ketahuan di tanggal 3 November," katanya.

NPL

Carlo mengatakan Non Performing Koan (NPL) perbankan meningkat, tetapi sejumlah bank besar akan melakukan write off / hapus buku untuk kredit bermasalah.