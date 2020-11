Daftar Program Acara di RCTI Hari ini, Ada Sinetron Tukang Ojek Pengkolan dan Dunia Terbalik 

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Suguhan menarik yang ditayangkan dalam setiap acara televisi tentu menghibur.

Hampir setiap harinya suguhan acara menarik tersebut akan disuguhkan berbagai channel televisi.

Tak terkecuali RCTI. Channel tv ini juga akan memberikan sederet tayangan menarik kepada penontontonya.

Spesialnya, dua sinetron andalan RCTI yakni Tukang Ojek Pengkolan dan Dunia Terbalik juga tayang.

Simak list tayangan yang akan hadir di channel RCTI hari ini, 2 November 2020:

04:00 Seputar iNews Pagi

05:30 Sergap

06:15 Go Spot

07:00 Film Keluarga Pagi

08.00 The Adventure of Chuck and Friends

08.15 Dahsyatnya 2020

09:45 Silet

11:15 Seputar iNews Siang

12:15 Si Doel

14:15 Preman Pensiun

16.00 Tukang Ojek Pengkolan

17:15 Perempuan Pilihan

18:15 Putri Untuk Pangeran

19:30 Ikatan Cinta

21:00 Amanah Wali

22:15 Dunia Terbalik

23:30 Mega Sinema

(*)