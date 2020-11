PDAM Tirta Maspul Enrekang Raih Penghargaan Indonesia Most Excellence Award 2020

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Massenrempu Kabupaten Enrekang berhasil meraih penghargaan ”Indonesia Most Excellence Award 2020″ kategori The Most Recognized Company As Clean Water Quality Integrated Service Provider Of The Year 2020.

Perhargaan itu sebagai wujud pengakuan atas kinerja, prestasi, dedikasi dan kredibilitasnya.

Penghargaan ini diterima langsung Direktur PDAM Tirta Massenrempulu, St Halifa Bando di Ramayana Ballroom Prama Grand Preanger Hotel Bandung, Jumat (30/20/2020).

Penghargaan itu diberikan oleh Indonesia Development Achievement Foundation bekerjasama dengan Venna Event Management.

Penghargaan diberikan kepada perusahaan lokal maupun nasional dan lembaga yang memberikan pelayanan terbaik.

Serta atas prestasinya dalam meningkatkan kinerja dan kontribusi bagi pengembangan bisnis dan pembangunan nasional.

Lembaga tersebut melakukan survey langsung kepada masyarakat secara acak di delapan kecamatan di Kabupaten Enrekang atas kinerja dan pelayanan yang selama ini telah dilakukan PDAM Tirta Massenrempulu.

Delapan Kecamatan yang disurvei antara lain Kecamatan Maiwa, Enrekang, Anggeraja, Baraka, Alla dan Malua.

Halifa Bando mengatakan dirinya tak pernah tau jika selama ini ada lembaga yang terjun langsung melakukan survey ke masyarakat.

Dirinya juga tidak pernah diberikan informasi sebelumnya jika lembaga tersebut akan melakukan survey pelayanan PDAM kepada masyarakat Enrekang.